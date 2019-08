Samsung Galaxy Note 10/10+ in vendita da oggi

Luca Colantuoni,

A partire da oggi è possibile acquistare i nuovi Galaxy Note 10/10+ in oltre 70 paesi, tra cui l’Italia. I due smartphone saranno disponibili in altri 130 mercati dal mese di settembre. Oggi inizieranno anche le consegne dei dispositivi ordinati dal 7 agosto scorso, giorno di annuncio della nuova serie.

Gli utenti possono acquistare gli smartphone direttamente sul sito Samsung, nei negozi delle principali catene dell’elettronica di consumo, tramite gli operatori telefonici e su Amazon. Il Galaxy Note 10 viene offerto nelle colorazioni Aura Glow e Aura Black. Il prezzo è 979,00 euro. Il Galaxy Note 10+ viene offerto nelle colorazioni Aura Glow, Aura Black e Aura White. Le versioni con 512 GB di storage sono disponibili in esclusiva sul sito Samsung ad un prezzo di 1.229,00 euro. Le versioni con 256 GB di storage (solo colori Aura Black e Aura Glow) costano 1.129,00 euro. In Italia non è ancora disponibile il Galaxy Note 10+ 5G.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy Note 10/10+, immagini

I Galaxy Note 10/10+ hanno uno schermo Dynamic AMOLED da 6,3 pollici (2280×1080 pixel) e 6,8 pollici (3040×1080 pixel). Il display ha ricevuto il punteggio più alto dagli esperti di DisplayMate, quindi rappresenta il nuovo punto di riferimento per il settore. La fotocamera frontale ha una risoluzione di 10 megapixel, mentre le tre fotocamere posteriori in comune hanno sensori da 12, 16 e 12 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura variabile (f/1.5-2.4), grandangolare (f/2.2) e tele (f/2.1). Secondo i DxOMark Image Labs, la qualità delle fotocamere è la migliore in assoluto. Nel Galaxy Note 10+ c’è anche un sensore DepthVision (VGA, f/1.4).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC, ANT+ e LTE Cat. 2.0 (2 Gbps in download). Sono inoltre presenti la porta USB Type-C, gli altoparlanti stereo AKG e vari sensori (accelerometro, giroscopio, barometro, bussola digitale, effetto Hall, prossimità e luminosità). Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI e Bixby. La stilo S Pen integra un accelerometro e un giroscopio, oltre al chip Bluetooth, che permettono di effettuare diverse operazioni a distanza tramite le Air Actions.