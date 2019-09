Samsung annuncia il Galaxy A90 5G

Luca Colantuoni,

Dopo tante indiscrezioni è finalmente arrivato l’annuncio ufficiale. Samsung ha svelato l’atteso Galaxy A90 5G, primo modello della serie Galaxy A con modem 5G. Il supporto per le reti di nuova generazione non è l’unica novità. Il produttore coreano ha infatti scelto il processore Snapdragon 855, finora presente nelle serie Galaxy S10 e Galaxy Note 10.

Il Galaxy A80 possiede un modulo fotografico rotante che ha permesso di incrementare lo screen-to-body ratio. Per il Galaxy A90 5G è stato invece scelto un design più tradizionale. Lo schermo Super AMOLED Infinity-U da 6,7 pollici (2400×1080 pixel) ha infatti un notch nella parte superiore che ospita la fotocamera frontale con sensore da 32 megapixel, obiettivo f/2.0 e funzionalità Live Focus (effetto bokeh in tempo reale).

La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 855, 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage. Lo slot microSD è presente solo nella versione con 6 GB di RAM. Le tre fotocamere posteriori, disposte nell’angolo superiore sinistro, hanno sensori da 48, 8 e 5 megapixel. I primi due sono abbinati ad obiettivi standard (f/2.0) e grandangolare (f/2.2), mentre il terzo serve per catturare la profondità. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, LTE e 5G.

Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, la porta USB Type-C e la batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 25 Watt. Assente il jack audio da 3,5 millimetri. La cover in vetro ha un pattern geometrico. Due i colori disponibili al lancio: bianco e nero. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI. Il Galaxy A90 5G è compatibile anche con Samsung DeX e supporta l’app Microsoft Your Phone.

Lo smartphone sarà in vendita dal 4 settembre in Corea e arriverà successivamente in altri paesi. Il prezzo non è stato comunicato.