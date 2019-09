Apple iPhone 11 Pro in arrivo con gli operatori

Filippo Vendrame,

I nuovi iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono stati annunciati da Apple nella serata di ieri e già gli operatori hanno iniziato ad inserirli all’interno dei loro siti ufficiali. Al momento, TIM, Wind e 3 Italia hanno già aperto una pagina dedicata ai nuovi iPhone 11 Pro ma è lecito attendersi che anche Vodafone faccia lo stesso a breve.

Questo significa che i nuovi top di gamma con iOS 13 di casa Apple saranno sicuramente proposti da questi operatori attraverso offerte dedicate che permetteranno un pagamento dilazionato. Un modo per i loro clienti di poter mettere le mani su questi prodotti senza dover dare immediatamente fondo alla carta di credito.

Al momento non è stata ufficializzata alcuna tariffa e del resto è normale visto che i nuovi iPhone 11 Pro saranno commercializzati solamente dal prossimo 20 settembre. Tuttavia, è possibile abbozzare qualche ipotesi viste le offerte dello scorso anno degli operatori. TIM, per esempio, è molto probabile che offra ai suoi clienti ricaricabili la possibilità di acquistare i nuovi smartphone in 30 rate più anticipo e attraverso l’opzione TIM Next.

Galleria di immagini: iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, le immagini

Per quanto riguarda 3 Italia, invece, è probabile che i nuovi iPhone siano offerti in forma rateale con i piani FREE e ALL-IN. Con Vodafone, invece, in abbinamento ai piani RED oltre che a rate con i piani ricaricabili standard. Con Wind, invece, è possibile che l’offerta preveda la rateizzazione degli smartphone in abbinamento ai piani All Inclusive o All Digital.

Ipotesi, al momento, ma tra poco più di una settimana sicuramente gli operatori ufficializzeranno le loro tariffe dedicate.

Sebbene non ancora reclamizzato, è lecito attendarsi che arrivi un’offerta dedicata da parte degli operatori anche per i nuovi iPhone 11.