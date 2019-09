iPhone 11 debuttano in Italia: dove acquistarli

Filippo Vendrame,

Il grande momento è arrivato. I nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max arrivano ufficialmente nei negozi e potranno essere acquistati a partire dalla giornata di oggi. Inoltre, tutti quelli che li avevano preordinati dovrebbero iniziare a riceverli direttamente a casa o potranno andare a ritirarli direttamente nei punti vendita dove avevano effettuato la prenotazione.

Tutti coloro che fossero interessati ad acquistare i nuovi smartphone di casa Apple avranno diverse opportunità di scelta.

iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max: dove acquistarli

I nuovi smartphone dotati di iOS 13 potranno essere acquistati innanzitutto presso gli Apple Store presenti sul territorio italiano. Non è chiara, al momento, la reale disponibilità in questi primissimi giorni di commercializzazione dei nuovi smartphone nei punti vendita Apple. Questo significa che solo i più rapidi potrebbero essere in grado di acquistarli senza averli già in precedenza ordinati.

In alternativa si può puntare sul canale dell’Apple Store Online ma chi acquista oggi, riceverà i nuovi iPhone 11 solamente da metà ottobre in avanti. Ci sono poi le catene di elettronica che permettono di acquistare i nuovi smartphone Apple.

Anche qui, però, non è chiara la loro disponibilità in questo primo periodo di commercializzazione. Per chi non li avesse già preordinati, il suggerimento è quello di chiamare i punti vendita per accertarsi che ci siano modelli disponibili all’acquisto.

Altro canale valido per acquistare subito i nuovi iPhone è quello online. Molti eShop inizieranno a partire da oggi a vendere i nuovi smartphone.

Infine, altro canale valido è quello degli operatori. TIM, Vodafone, Wind, 3 Italia e Iliad venderanno tutti i nuovi smartphone di Apple.

In particolare, alcuni operatori offriranno i nuovi prodotti in abbinamento a specifiche offerte con la possibilità di acquistarli a rate.

iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max: prezzi

Di seguito si ricordano i prezzi italiani dei nuovi smartphone Apple.

Apple iPhone 11 64GB : 839 euro

: 839 euro Apple iPhone 11 128GB : 889 euro

: 889 euro Apple iPhone 11 256GB: 1.009 euro

Apple iPhone 11 Pro 64GB : 1.189 euro

: 1.189 euro Apple iPhone 11 Pro 256GB : 1.359 euro

: 1.359 euro Apple iPhone 11 Pro 512GB: 1.589 euro

Apple iPhone 11 Pro Max 64GB : 1.289 euro

: 1.289 euro Apple iPhone 11 Pro Max 256GB : 1.459 euro

: 1.459 euro Apple iPhone 11 Pro Max 512GB: 1.689 euro