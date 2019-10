Modem fibra ottica Fastweb: come si configura

Filippo Vendrame,

Fastweb offre anche soluzioni di connettività a banda ultralarga su fibra ottica con tecnologia FTTH cioè con la fibra che arriva sin dentro casa. Tutti coloro che sono raggiunti da questa soluzione di accesso possono disporre di una linea con velocità in download sino a 1 Gbps. Per verificare se si è raggiunti dalla rete FTTH dell’operatore è sufficiente utilizzare lo strumento di verifica della copertura presente sul suo sito ufficiale.

Se si sceglie di utilizzare il modem FASTGate incluso nell’offerta, la configurazione della rete sarà molto semplice in quanto non sarà necessario mettere mano ad alcun parametro di configurazione. Si potranno ovviamente variare alcuni parametri avanzati ma per accedere ad Internet basterà collegare il proprio dispositivo al modem, via cavo o in modalità wireless, per iniziare a navigare.

Modem fibra ottica Fastweb: configurazione

In alternativa i clienti possono decidere di utilizzare un modem certificato diverso dal FASTGate. È importante sapere che, per soddisfare le migliori prestazioni e performance della rete, è necessario che il modem disponga di particolari caratteristiche tecniche.

Nel caso di Fibra FTTH, la porta WAN Ethernet del modem scelto dal cliente alternativo al FASTGate deve essere collegata alla terminazione ottica (ONT) fornita da Fastweb mediante un cavo di rete Ethernet Categoria 5e o superiore.

L’apparato scelto dal cliente per la connessione dati deve avere una interfaccia di rete WAN di tipo Gigabit Ethernet Full-Duplex Auto-Sensing.

Per agevolare i suoi clienti, l’operatore ha predisposto una comoda pagina di supporto in cui sono elencate le guide per configurare tutti i principali modem Fastweb e non che sono certificati per poter accedere ad Internet attraverso la connessione FTTH dell’operatore.

Pagina da consultare con attenzione perché sono incluse informazioni molto preziose per una corretta configurazione dei modem alternativi a quello ufficiale.