AirPods Pro: le cuffie saranno colorate

Nuove indiscrezioni su AirPods Pro, la nuova versione delle cuffie di Apple in via di presentazione nei primi mesi del 2020. Secondo quanto riferito dall’Economic Daily News, il gruppo di Cupertino starebbe pensando a nuove colorazioni per gli auricolari, rispetto al classico bianco. Potrebbero essere addirittura otto le tinte disponibili, sebbene dalle parti di Apple Park non giunga alcuna conferma in merito.

Secondo quanto riferito dalla testata asiatica, Apple potrebbe lanciare le sue AirPods Pro in otto colorazioni diverse. Al momento non sono state rese note tutte le gradazioni, ma pare siano confermate almeno il bianco, il nero e il verde notte: se così fosse, i nuovi auricolari potrebbero abbinarsi perfettamente al nuovo iPhone 11 Pro.

La possibilità del lancio di una coppia di AirPods di colore nero non è di certo una novità, considerato come se ne discuta da mesi, praticamente dai primi giorni del 2019. L’estensione a ulteriori gradazioni, tuttavia, rappresenta una novità: oltre all’abbinamento alla scocca di iPhone 11 Pro, gli altri esemplari potrebbero seguire le stesse alternative cromatiche di iPhone 11.

Così come già accennato pochi giorni fa, in base a un leak della custodia wireless delle nuove cuffie, le AirPods Pro dovrebbero caratterizzarsi per un nuovo design più simile alle soluzioni in-ear, nonché per un sistema di cancellazione del rumore ambientale.

Rispetto a quanto già emerso, la pubblicazione asiatica sottolinea come le cuffie AirPods Pro potrebbero incorporare diversi preset di ascolto, per adattare al meglio il suono a ogni genere musicale. Inoltre, potrebbero ereditare dalle Beats Solo Pro la funzione Transparency, che permette di udire i rumori ambientali catturati dal microfono senza dover mettere in pausa la musica.

Sul fronte dei prezzi, infine, l’Economic Daily News parla di listini maggiorati di 100 dollari rispetto alla versione classica delle AirPods, quindi a partire da 259 dollari. Sulla data di lancio non vi è invece accordo: alcuni analisti parlano di una presentazione prima di Natale, mentre altri di un lancio a inizio 2020 in concomitanza con il nuovo iPhone SE 2.