Alexa Home Theater, audio con Echo e Fire TV Stick

Luca Colantuoni,

Amazon ha ulteriormente migliorato l’integrazione tra i dispositivi Echo e Fire TV compatibili con l’introduzione della nuova funzionalità Alexa Home Theater. Gli utenti possono realizzare un sistema audio wireless a uno, due o tre canali, collegando gli smart speaker alla Fire TV Stick 4K.

La novità è arrivata in Italia insieme all’altoparlante più potente di Amazon, ovvero Echo Studio, che integra un woofer, un tweeter e tre midrange offrendo un massimo di 330 Watt. La Fire TV Stick 4K, al momento l’unica compatibile con la funzionalità, permette di riprodurre in streaming numerosi contenuti multimediali sia di Amazon che di altre aziende. Invece di ascoltare l’audio attraverso gli altoparlanti della TV o una soundbar è possibile inviare il segnale ad uno smart speaker Echo. Oltre a Echo Studio sono supportati anche gli Echo (2a e 3a generazione), Echo Plus (2a generazione), Echo Dot (3a generazione) e Echo Dot con orologio.

Gli utenti possono scegliere configurazioni 1.0 (un Echo), 2.0 (due Echo), 1.1 e 2.1. Le ultime due richiedono un Echo Sub per i bassi. La qualità dipenderà ovviamente dal tipo di speaker. Echo e Echo Plus supportano il Dolby Audio, mentre il Dolby Atmos è supportato solo da Echo Studio. Per sfruttare la funzionalità Alexa Home Theater è sufficiente seguire i seguenti passi:

Collegare la Fire TV Stick 4K e il dispositivo Echo alla stessa rete WiFi e allo stesso account Amazon

Nell’app Alexa selezionare l’icona “Dispositivi” in basso a destra, quindi toccare l’icona “+” in alto a destra

Selezionare “Configura il sistema audio” nelle opzioni e quindi la voce “Home Theater” nella schermata successiva

Selezionare la Fire TV Stick 4K e quindi rinominare il nuovo sistema home theater

Selezionare i dispositivi Echo che si vogliono utilizzare come altoparlanti

Seguire le istruzioni sulla TV