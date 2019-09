Nuovi Echo, Flex, Echo Dot e Echo Studio su Amazon

Filippo Vendrame,

Nella serata di ieri, Amazon ha annunciato i nuovi dispositivi Echo, Echo Flex, Echo Dot con orologio ed Echo Studio. Tutti prodotti caratterizzati dalla presenza dell’assistente vocale Alexa. I nuovi dispositivi Echo sono già disponibili per il preordine e inizieranno ad essere spediti entro la fine dell’anno (tra ottobre e novembre). Questo significa che gli interessati potranno già ordinare questi nuovi prodotti che arricchiscono l’offerta smart di Amazon.

Nuovo Echo : in tessuto, con un nuovo design, con nuovi colori e un suono migliore, a soli 99,99 euro. (Acquista su Amazon)

: in tessuto, con un nuovo design, con nuovi colori e un suono migliore, a soli 99,99 euro. (Acquista su Amazon) Echo Flex : il dispositivo più economico per poter usare Alexa in casa, a soli 29,99 euro. (Acquista su Amazon)

: il dispositivo più economico per poter usare Alexa in casa, a soli 29,99 euro. (Acquista su Amazon) Echo Dot con orologio : nuovo Echo Dot include un display luminoso LED che mostra l’ora ed altre informazioni, a 69,99 euro. (Acquista su Amazon)

: nuovo Echo Dot include un display luminoso LED che mostra l’ora ed altre informazioni, a 69,99 euro. (Acquista su Amazon) Echo Studio: lo smart speaker con il suono migliore di sempre e con un hub per la Casa Intelligente integrato a 199,99 euro. (Acquista su Amazon)

Il nuovo smart speaker Echo è rivestito in tessuto, presenta un nuovo design ed è disponibile nei colori blu-grigio, antracite, grigio chiaro e grigio melange. Dispone della tecnologia audio di Echo Plus. Echo Flex è un mini dispositivo che si collega direttamente alla presa elettrica ed è l’ideale per chi ha poco spazio in casa. Offre anche una presa USB per ricaricare altri dispositivi. Echo Dot con orologio è una variante dell’attuale modello caratterizzato da un comodo display a LED che permettere di vedere facilmente l’ora o la temperatura esterna o di impostare una sveglia.

Infine, Echo Studio è lo smart speaker ideale per chi cerca la massima qualità nella riproduzione sonora grazie al woofer da 13,3 cm e 330 W di potenza massima. Si abbina a Fire TV per la riproduzione audio e offre un hub per la casa intelligente.

Amazon Prime

Gli iscritti al programma Amazon Prime potranno approfittare della spedizione in un giorno una volta che i prodotti saranno disponibili. In questo modo riceveranno più rapidamente quanto acquistato. L’abbonamento offre anche altri vantaggi tra servizi ed accessi a sconti. Costo di 36 euro euro all’anno.

Amazon Prime

Clicca e iscriviti

Per gli studenti universitari c’è Prime Student che offre gli stessi vantaggi ma con un prezzo inferiore.



Clicca e iscriviti Amazon Prime Student