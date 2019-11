Samsung rilascia Android 10 per Galaxy S10

Luca Colantuoni,

Samsung ha avviato il programma One UI 2 Beta per la serie Galaxy S10 a metà ottobre, circa un mese dopo il debutto di Android 10. Gli utenti tedeschi che hanno partecipato al programma possono da oggi installare la versione stabile del sistema operativo sui loro Galaxy S10e/S10/S10+.

L’aggiornamento ha una dimensione di circa 134 MB e include già le patch di sicurezza di dicembre 2019. Ovviamente si tratta solo di un piccolo update, in quanto gli utenti che hanno preso parte al programma One UI 2.0 Beta non devono installare il pacchetto completo. Al momento non si segnala la disponibilità dell’aggiornamento in Italia, ma è solo questione di giorni. In base alla roadmap comunicata dal produttore coreano tramite l’app Samsung Members, Android 10 verrà rilasciato a tutti gli altri utenti a partire da gennaio 2020.

Oltre alle note funzionalità di Android 10, Samsung ha incluso varie personalizzazioni sia in termini di app che di interfaccia. Alcune delle novità erano state elencate dal produttore a metà ottobre. Sono state ridotte le dimensioni di notifiche, indicatori e pulsanti per incrementare l’area di visualizzazione. La funzionalità Dark Mode modifica automaticamente la luminosità di immagini, testo e colori sulla schermata home. Smart Lock invece cambia automaticamente colore e formato di notifiche e testo in base allo sfondo scelto per il lock screen.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy S10, immagini degli smartphone

Focus Mode, inclusa in Benessere digitale, permette di mettere in pausa le app per evitare distrazioni con le notifiche. La sezione Device Care mostra invece l’uso di RAM, storage e batteria, eventuali problemi di sicurezza e consente di eliminare i file duplicati. L’icona SmartThings nella schermata delle notifiche è diventata Media and Devices.

Come detto, la distribuzione dell’aggiornamento da Android 9 Pie ad Android 10 per tutti gli utenti è previsto a gennaio 2020. Stesso mese per Galaxy Note 10/10+, Galaxy S9/S9+, Galaxy Note 9, Galaxy A30 e Galaxy M20/M30. Seguiranno poi altri modelli fino al mese di luglio 2020. Il primo tablet a ricevere Android 10 sarà il Galaxy Tab S6 (aprile 2020).

Aggiornamento: Samsung ha avviato la distribuzione di Android 10 anche per gli utenti tedeschi con Android 9 Pie.