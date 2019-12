Luca Colantuoni,

Young Sohn, Presidente di Samsung Electronic, ha fornito i primi dati ufficiali relativi alle vendite del Galaxy Fold durante l’evento TechCrunch Disrupt Berlin. In circa tre mesi sono stati acquistate 1 milione di unità, un numero abbastanza elevato considerato il prezzo dello smartphone pieghevole (2.050 euro in Italia). Ciò dimostra che c’è una domanda per questa nuova categoria di dispositivi.

Il Galaxy Fold, presentato al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, doveva arrivare sul mercato ad aprile (maggio in Italia). Durante le prime recensioni sono stati scoperti due difetti di progettazione che hanno costretto Samsung a posticipare il lancio. La pellicola protettiva, parte dello schermo flessibile, poteva essere rimossa con molta facilità, mentre le fessure ai lati della cerniera consentivano l’ingresso di detriti. In entrambi i casi si verificava la rottura del display. Gli ingegneri dell’azienda coreana hanno quindi apportato le necessarie modifiche e le vendite della versione aggiornata sono iniziate a settembre.

Il Presidente di Samsung ha dichiarato che un milione di persone hanno acquistato lo smartphone flessibile, nonostante il prezzo elevato. La versione riveduta e corretta del Galaxy Fold offre una maggiore resistenza, ma non risolve completamente il principale problema dello schermo in polimero, ovvero la comparsa di una linea nel punto in cui viene piegato. La soluzione è utilizzare un vetro molto sottile. Difficilmente troverà posto sul Galaxy Fold 2, che dovrebbe debuttare insieme alla serie Galaxy S11, in quanto questo modello avrà un prezzo più accessibile (probabilmente meno di 1.000 dollari).

Arrivano notizie positive anche dalla Cina, dove è possibile acquistare il Samsung W20, versione 5G del Galaxy Fold. Tutte le unità offerte tramite lo store ufficiale e il partner JD sono terminate in pochi minuti. Secondo le stime, Samsung dovrebbe vendere oltre 6 milioni di smartphone pieghevoli entro il 2020.