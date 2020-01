Sony Xperia 1.1 o 5 Plus, annuncio al MWC 2020?

Luca Colantuoni,

Sony ha invitato la stampa specializzata ad un evento che avrà luogo il 24 febbraio durante il Mobile World Congress 2020 di Barcellona. Il produttore giapponese non ha ovviamente comunicato i protagonisti, ma quasi certamente verranno annunciati nuovi smartphone, in particolare Xperia 1.1 o 5 Plus.

Al MWC 2019 era stato presentato il top di gamma Xperia 1, mentre il “gemello” Xperia 5 era stato svelato all’IFA 2019. Viste le similitudini tra i due modelli non è ancora chiaro se le indiscrezioni che circolano online sono riferite ad Xperia 1.1 o 5 Plus. Considerata la possibile dimensione dello schermo è più probabile la prima opzione. Xepria 1.1 dovrebbe infatti avere un display OLED da 6,6 pollici con risoluzione 4K HDR e rapporto di aspetto 21:9.

Sony ha ridotto lo spessore delle cornici. In quella superiore c’è la fotocamera frontale (forse con sensore da 8 megapixel) e la capsula auricolare che, insieme all’altoparlante nella cornice inferiore, offrirà un suono stereo. Lungo i lati ci sono i pulsanti per volume, accensione e otturatore della fotocamera, la porta USB Type-C, il lettore di impronte digitali, lo slot per microSD/nano SIM e il jack audio da 3,5 millimetri (assente negli attuali top di gamma).

Il modulo fotografico posteriore, che dovrebbe essere posizionato nell’angolo superiore sinistro, include quattro lenti. Tre sono per gli obiettivi standard, ultra grandangolare e tele, mentre la quarta è per il sensore ToF (Time-of-Flight). Si prevedono inoltre il processore Snapdragon 865, 8 GB di RAM e almeno 128 GB di storage. La presenza del chip Qualcomm significa che lo smartphone integrerà anche un modem 5G. Sony dovrebbe annunciare anche nuovi smartphone di fascia media.