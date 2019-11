Sony Xperia, quattro top di gamma nel 2020?

Luca Colantuoni,

Sony aveva ridotto il numero di smartphone per cercare di migliorare i profitti. Ora sembra che il produttore giapponese intenda nuovamente espandere la presenza sul mercato con il lancio di quattro Xperia top di gamma e due modelli di fascia media nel 2020, tutti con connettività 5G. Nel frattempo Sony ha comunicato gli otto dispositivi che riceveranno l’aggiornamento ad Android 10.

Secondo la roadmap, apparsa su un sito giapponese, Sony annuncerà i successori degli attuali Xperia 1, Xperia XZ2 Compact e Xperia 5. I nomi previsti sono Xperia 1.1, Xperia 3 e Xperia 5.1. I tre modelli integreranno probabilmente il processore Snapdragon 865. Xperia 1.1 dovrebbe avere uno schermo 21:9 con risoluzione 4K e quattro fotocamere posteriori. Quattro sensori anche per Xperia 5.1, ma schermo 2K. Entrambi sono attesi al Mobile World Congress 2020 di Barcellona. Xperia 3, invece, con tre fotocamere posteriori potrebbe essere un’esclusiva per il mercato giapponese.

Il modello di punta dovrebbe essere Xperia 0, il cui debutto è previsto all’IFA 2020 di Berlino. Lo smartphone dovrebbe avere schermo 4K, processore Snapdragon 865, modem 5G, 12 GB di RAM, 256 GB di storage e sei fotocamere posteriori con sensori da 48, 20, 16, 12, 8 e 0,5 megapixel. Sensori da 10 e 0,3 megapixel per le due fotocamere frontali.

Per quanto riguarda la fascia media è previsto al MWC 2020 l’annuncio di Xperia 10.1 e Xperia 9.1, successori degli attuali Xperia 10 e Xperia 10 Plus. Entrambi integreranno un modem 5G, probabilmente abbinato al processore Snapdragon 735.

In attesa dei nuovi smartphone, Sony ha confermato che Android 10 arriverà entro dicembre su Xperia 1 e Xperia 5. All’inizio del 2020 sarà il turno di Xperia 10, 10 Plus, XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium e XZ3. L’elenco non include Xperia XZ1 e il recente Xperia 8.