Android 10, LG comunica i piani di aggiornamento

Luca Colantuoni,

Il produttore coreano ha comunicato la roadmap relativa alla distribuzione di Android 10 per nove smartphone, tra cui i top di gamma LG V50 ThinQ e G8X ThinQ. Gli altri modelli sono LG G8S ThinQ, G7 ThinQ, V40 ThinQ, K50S, K50, K40S e Q60. Al Mobile World Congress 2020 dovrebbe essere annunciati gli LG G9 ThinQ e V60 ThinQ.

Il produttore coreano apporta diverse modifiche alla versione stock del sistema operativo, quindi lo sviluppo degli aggiornamenti richiede più tempo del necessario (e LG non è purtroppo tra i più veloci). Oltre alle nuove funzionalità di Android 10 introdotte da Google sarà dunque presente l’interfaccia LG UX 9.0, presentata insieme al G8X ThinQ (in quel caso abbinata ad Android 9 Pie), che ha rinnovato completamente la veste grafica dello smartphone in modo da offrire una migliore esperienza d’uso.

Android 10 debutterà all’inizio di febbraio sul V50 ThinQ, il primo smartphone LG con connettività 5G (modem Snapdragon X50). Nel secondo trimestre sarà il turno del G8X ThinQ, mentre nel terzo trimestre toccherà ai G8S, G7 e V40. Infine, i K50S, K40S, K50 e Q60 verranno aggiornati nel quarto trimestre. LG comunicherà successivamente le date esatte di avvio della distribuzione. David Draghi, Sales Director Mobile Communications di LG Electronics Italia, ha dichiarato:

LG da sempre ha a cuore il consumatore finale e le sue esigenze, per questo motivo si impegna a offrire le migliori tecnologie, supportate dai sistemi operativi più performanti. Da quando LG ha istituito il Software Upgrade Center globale l’obiettivo è stato quello di estendere gli aggiornamenti del software a più clienti possibile. Un obiettivo che ci riproponiamo anche con l’implementazione di Android 10, che arriverà su larga parte dei nostri smartphone a partire dai flagship fino ai prodotti della serie K.

Nella LG UX 9.0 per Android 10 è presente una modalità desktop che viene attivata collegando lo smartphone ad uno schermo esterno tramite adattatore USB Type-C/HDMI. Il V60 ThinQ dovrebbe essere il secondo modello 5G, mentre il G9 ThinQ sarà probabilmente la corrispondente versione LTE. La serie G potrebbe essere eliminata a partire dal 2021.