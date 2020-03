iPad Pro: 4 modelli appaiono in un manuale cinese

Marco Grigis,

Il lancio dei nuovi iPad Pro potrebbe essere davvero imminente. Dopo l’apparizione di un esemplare nella documentazione dell’Eurasian Economic Commission, ben quattro modelli vengono scoperti all’interno di un manuale cinese per iPadOS 13. Il manuale in questione sarebbe stato caricato per sbaglio sul sito ufficiale di Apple, per poi essere prontamente rimosso.

I modelli in questione avrebbero codici A2228, A2229, A2231 e A2233: i tablet si differenzierebbero fra di loro a seconda della compatibilità con le reti cellulari e, ovviamente, per la tipologia di storage. È utile notare come la denominazione A2229 sia identica a quella registrata negli scorsi giorni da Apple proprio all’Eurasian Economic Commission, un dato che conferma nuovi esemplari proprio per la linea degli iPad Pro.

Dal manuale in questione non sono però emerse le caratteristiche di design e hardware di questi futuri iPad Pro: i codici venivano riportati semplicemente in elenco, nella sezione relativa alla compatibilità di iPadOS 13 con i tablet targati mela morsicata.

Secondo gli analisti, Apple avrebbe dovuto presentare i suoi nuovi iPad Pro entro la primavera, in concomitanza con il lancio del nuovo iPhone SE 2. Tuttavia, data la diffusione del nuovo coronavirus 2019-nCoV a livello globale, non si può escludere che il gruppo di Cupertino decida di rimandarne l’evento di lancio in un periodo più sicuro. Ad esempio, la società californiana ha già deciso di cancellare la sua WWDC, nonostante si tenga solitamente nel mese di giugno, trasformandola in un evento solo online.

Stando agli esperti, i nuovi iPad Pro potrebbero incorporare una tripla fotocamera, tra cui un obiettivo time-of-flight per la scansione tridimensionale degli ambienti, allo scopo di migliorare le funzionalità di ARKit.