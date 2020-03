La WWDC 2020 sarà un evento online-only

Marco Grigis,

La WWDC 2020 sarà un evento da seguire esclusivamente online. È questo l’annuncio diramato da Apple poche ore fa, per informare la sua nutrita comunità di sviluppatori delle decisioni prese in merito alla diffusione del nuovo coronavirus 2019-nCoV. L’evento è confermato per il mese di giugno, con una serie di dirette che potranno essere seguite in tutto il mondo.

Giunta alla sua trentunesima WWDC, Apple ha deciso di virare su una manifestazione “digital-only”, allo scopo di contenere i contagi da nuovo coronavirus. Non è dato sapere se l’infezione sarà ancora in circolazione il prossimo giugno, ma in via cautelativa l’azienda ha deciso di cancellare qualsiasi evento dal vivo. Così ha spiegato Phil Schiller:

Organizzeremo una WWDC 2020 a giugno in un modo innovativo per milioni di sviluppatori nel mondo, raggruppando l’intera comunità degli sviluppatori in una nuova esperienza. L’attuale situazione sanitaria ci ha richiesto di creare un nuovo formato per la WWDC che fornisca un programma completo con un keynote online e delle sessioni, offrendo così una grande esperienza di apprendimento per tutti i developer nel mondo. Condivideremo tutti i dettagli nelle prossime settimane.

Parere analogo da Craig Federighi, il quale ha aggiunto:

Con tutti i nuovi prodotti e le nuove tecnologie su cui stiamo lavorando, la WWDC 2020 sarà davvero grande. Non vedo l’ora che i nostri developer mettano le mani sul nuovo codice e interagiscano con metodi completamente nuovi con gli ingegneri Apple, costruendo le tecnologie e i framework che formeranno il futuro su tutte le piattaforme Apple.

Come consuetudine, la WWDC sarà l’occasione ideale per la presentazione dei nuovi sistemi operativi del gruppo di Cupertino, come iOS 14, iPadOS 14, il nuovo macOS e le rinnovate versioni di tvOS e watchOS.