Motorola Moto E6s, schermo con notch e dual camera

In attesa del lancio dei Motorola Edge/Edge+, il produttore statunitense ha svelato un nuovo smartphone di fascia bassa. Il Moto E6s possiede un design più moderno e simile a quello della serie Moto G. La pagina sul sito italiano conferma l’arrivo del dispositivo in Italia, ma non ci sono al momento informazioni su data e prezzo.

Il Moto E6s possiede una cover in plastica e uno schermo Max Vision da 6,1 pollici con risoluzione HD+ (1560×720 pixel). Al centro della parte superiore c’è un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 5 megapixel. La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core MediaTek Helio P22, affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 13 e 2 megapixel (standard e profondità).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro (sotto il logo M), il jack audio da 3,5 millimetri e la porta micro USB 2.0. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh. In termini di specifiche, il Moto E6s si posiziona dunque tra il Moto E6 Play e il Moto E6 Plus. Dimensioni e peso sono 155,6x73x8,5 millimetri e 160 grammi, rispettivamente.

Il sistema operativo è Android 9 Pie in versione quasi stock. Motorola lascia quasi invariata l’interfaccia originale del sistema operativo, apportando poche modifiche. Anche il numero di app proprietarie sono ridotte al minimo. Non manca quella che permette di attivare le gesture per eseguire varie operazioni. Due i colori disponibili: Peacock Blue e Sunrise Black.