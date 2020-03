Coronavirus, Google lancia il portale informativo

Eleonora Busi,

Annunciato poche settimane fa, Google lancia il proprio sito web informativo relativo alla pandemia da coronavirus. Inoltre, delle schede con informazioni utili riguardo sintomi, prevenzione e statistiche locali e globali verranno mostrate all’inizio di ogni ricerca che contenga termini correlati al nuovo Covid-19.

Il nuovo sito web, raggiungibile all’indirizzo google.com/covid19, fornisce risorse utili a chiunque si colleghi: oltre alle sopraccitate schede informative, è possibile trovare informazioni locali, suggerimenti per la sicurezza e la prevenzione, tendenze fra le ricerche riguardo il Covid-19 e ulteriori risorse per privati, educatori oppure aziende. Google, sottolinea, sta attingendo da fonti autorevoli come l’OMS ed il CDC (Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie).

Per ora il sito web è disponibile solamente in inglese ed è mirato all’utenza statunitense. Il portale, inoltre, è stato progettato pensando all’accessibilità: oltre alla possibilità di impostare font più grandi (funzionalità che Google ha adottato già da tempo), sono presenti video in ASL e una mappa globale che mostra i casi confermati Paese per Paese.

Anche Microsoft Bing ha recentemente rilasciato un portale per tenere traccia del contagio da coronavirus in tutto il mondo, attingendo a fondi autorevoli e locali. Così come Facebook, che ha deciso di aprire un centro informazioni in cima al News Feed, e YouTube che ha introdotto un nuovo carosello di video certificati e accurati sul Covid-19.