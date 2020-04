RaiPlay: guida alla funzione associa TV

Matteo Tontini,

RaiPlay consente di guardare in streaming i canali dell’emittente di Stato, così come di recuperare alcuni programmi on demand. È possibile usufruire del servizio tramite web, oppure scaricare e installare l’app dedicata. Dopodiché, è necessario effettuare la registrazione e soltanto allora godersi i titoli presenti nel catalogo. C’è anche la possibilità di sfruttare RaiPlay su smart TV, associando il televisore a un account. Ma in cosa consiste la funzione associa TV? Ecco una semplice guida al collegamento.

È possibile associare smart TV e account RaiPlay in due modi: tramite e-mail e password o con il codice numerico.

Nel primo caso, è necessario seguire tali passaggi:

Inserire l’email e la password del proprio Account Rai, nel caso in cui se ne possedesse già uno.

Nel caso in cui si fosse registrati a RaiPlay con Google, si potrà associare la TV solo tramite codice numerico.

Nel secondo caso, bisogna invece procedere in questo modo:

Andare nella sezione Associa di RaiPlay da PC, smartphone o tablet.

di RaiPlay da PC, smartphone o tablet. Inserire il codice numerico comparso sullo schermo della smart TV.

Dall’app per dispositivi mobile è possibile anche andare nella sezione Associa TV.

Va precisato che si possono associare account diversi a una sola smart TV, in modo tale che più utenti possano utilizzare lo stesso televisore con il proprio profilo. Quando verrà lanciata l’applicazione, basterà dunque scegliere l’account che si desidera utilizzare.

Qualora si decidesse di disconnettere un account dal televisore, basterà selezionare Disconnetti. Nel caso in cui, invece, si volesse aggiungere un account nuovo si potrà fare clic su Aggiungi.