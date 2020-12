WhatsApp, ecco la funzione che cambia lo sfondo in ogni chat

Massimo Reina,

WhatsApp continua ad aggiornarsi con delle nuove funzioni destinate ad offrire sempre più scelta ai suoi utilizzatori. Con l’ultima release, Facebook ha reso disponibile sulla sua piattaforma di messaggistica istantanea la caratteristica che permette agli utenti di impostare uno sfondo diverso per ogni chat. Un’ulteriore aggiunta alle opzioni, attraverso la quale la società di Mark Zuckerberg mira ad aumentarne le opzioni di personalizzazione.

Come impostare uno sfondo personalizzato

L’app di proprietà di Facebook ha anche ampliato la selezione di sfondi disponibili, aggiungendo nuovi colori per quelli predefiniti, nuovi design grafici e “immagini diverse e iconiche basate su elementi naturali e sull’architettura” provenienti da tutto il mondo.

La procedura per impostare uno sfondo prevede che l’utente possa scegliere tra i wallpaper di default oppure tra una qualsiasi delle fotografie presenti nel suo smartphone. Per inserire uno sfondo diverso per ogni conversazione bisogna eseguire i seguenti passaggi:

Aprire una chat a scelta.

In alto a sinistra, cliccare sul nome dell’interlocutore.

Dal nuovo pannello, selezionare la voce “Sfondo e Suono”.

Successivamente cliccare su “Scegli un nuovo sfondo”.

Contestualmente a questo aggiornamento, WhatsApp ha introdotto anche dei nuovi pacchetti ufficiali di adesivi animati, in grado di rendere ancora più colorate e attive le conversazioni con gli amici o i gruppi. Gli sticker, come sempre, potranno essere scaricati direttamente dalle conversazioni e riutilizzati in altre chat, ma anche personalizzati e in seguito caricati sullo store per essere a disposizione di tutti.

WhatsApp, un “Universo” in continua espansione

Nell’ultimo periodo la nota applicazione di messaggistica ha lavorato per espandere le funzioni messe a disposizione degli utenti. Dopo che nei giorni scorsi sono arrivate nuove funzioni come la possibilità di silenziare per sempre qualsiasi tipo di conversazione, di poter inviare dei messaggi effimeri, e un nuovo pulsante dedicato agli acquisti, adesso arriva l’opzione per cambiare lo sfondo in ogni chat.

Insomma, Facebook continua a lavorare su WhatsApp per renderla sempre più completa e “pronta” a soddisfare le richieste dei suoi utenti.