E’ Hotline il rivale di Clubhouse targato Facebook

Massimo Reina,

In attesa di vedere l’originale su Android entro questa estate, sono sempre di più le aziende del settore che cercano di imitare, se non addirittura scopiazzare, il social forse più in voga del momento, ovverosia Clubhouse. Da Telegram, che ha da poco lanciato una nuova funzionalità chiamata Voice Chat 2.0 all’interno della sua app per Android, fino ad arrivare a Twitter con la sua Spaces, che arriverà sia su Android che su iOS ad aprile, è un proliferare di progetti simil-Clubhouse.

Hotline, il Clubhouse secondo Facebook

Tra le aziende che operano nel settore dei servizi di rete sociale, non poteva ovviamente mancare Facebook, che a conferma dei rumor di qualche tempo fa, oggi ufficializza i lavori su una piattaforma social analoga. Si chiama Hotline, attualmente è in fase di test ed è sviluppato da New Product Experimentation, un team interno alla società di Mark Zuckerberg.

Secondo le informazioni rilasciate da Facebook Inc., nel suo nuovo “servizio” dai contenuti “solo vocali”, sarà possibile interagire con esperti di diversi settori, dalla medicina al giornalismo, dalla finanza alla moda, oltre ovviamente che con “normali” utenti, per poter approfondire gli argomenti più disparati all’interno di quelle che saranno le equivalenti delle “stanze” di Clubhouse.



Da questo punto di vista, al loro interno non ci sarà limite al numero di partecipanti, la moderazione potrà contare su algoritmi di IA e opzioni manuali tra i più efficaci oggi disponibili nel mondo dei social e, dulcis in fundo, vanterà un sistema di autenticazione tale da renderla sicura e “universale”, ovverosia in grado di consentire agli utenti di partecipare alle conversazioni direttamente da altre piattaforme social.

Al momento non è chiaro se la “copia di Clubhouse” versione Facebook Inc. sarà implementata eventualmente come funzione all’interno dello stesso social, o se Hotline verrà realizzata come app esterna, e dunque come un servizio a se stante e indipendente come nel caso di WhatsApp.