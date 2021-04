Samsung, nel prossimo evento presenterà un “potente Galaxy”

Massimo Reina,

Samsung si prepara per il suo nuovo evento intitolato Galaxy Unpacked, che si terrà il prossimo 28 aprile, e lancia un primo teaser ufficiale dell’avvenimento. Ciò che però risalta nel filmato promozionale è la frase “The most powerful Galaxy is coming”, che lascia ovviamente presagire in maniera piuttosto evidente, l’annuncio di qualche nuovo dispositivo dell’ampia famiglia di prodotti Galaxy.



Samsung e i nuovi modelli di Galaxy

Dal video purtroppo non traspare niente che possa lasciare almeno intuire di quale tipo di device possa trattarsi. In tal senso gli addetti ai lavori si sono sbizzarriti in una serie di congetture, soprattutto relative a un nuovo tipo di Galaxy Book oppure, in ambito smartphone, al Galaxy Z Fold 3, nuova versione del pieghevole di Samsung, e al Galaxy Z Flip 3 senza 5G e dunque più economico.

L’ipotesi più gettonata è che Samsung, che a gennaio ha presentato al mondo i tre nuovi dispositivi della serie Galaxy S21 – Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra – confermando senza alcuna sorpresa tutti i leak delle ultime settimane, incluso il fatto che i nuovi smartphone top di gamma arriveranno ai consumatori senza il caricabatterie, come già fatto da Apple con iPhone 12, alla fine mostrerà i nuovi Galaxy Book.

Si vocifera di dispositivi equipaggiati con i nuovi processori Intel, da una versione Pro del Galaxy Book Flex, PC 2in1 dotato di un display QLED touch screen e di S Pen integrata nella sottile scocca in alluminio, a un nuovo Galaxy Book Ion, che insieme al display QLED cinematografico e al trackpad che ricarica il cellulare, possa montare nuove feature. Ricordiamo che oltre al produttore sudcoreano, anche Apple ha annunciato per questo mese un importante evento che si terrà però il prossimo 20 aprile, dedicato a AirTags e ai nuovi iPad.