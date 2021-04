Fino a 700 euro di rimborso con le TV di Samsung

Redazione Webnews,

Dopo l’esperienza dello scorso anno, Samsung lancia un nuovo cashback anche in Italia, stavolta sull’acquisto delle nuove Smart TV dell’azienda. Fino a 700 euro di rimborso da parte di Samsung per chi, da oggi e fino al 9 maggio prossimo, acquisterà uno dei televisori della serie TV QLED o della serie The Sero.

La promozione Il Futuro A Casa Tua prevede un cashback a partire da 100 euro per i modelli di smart TV meno costosi e fino ad un massimo di 700 euro per i modelli top di gamma. Vediamo nel dettagli i modelli compatibili con l’iniziativa e l’entità del rimborso promesso da Samsung:

200 euro di rimborso a fronte dell’acquisto di un TV QE65Q90TATXZT, QE65Q95TATXZT e QE65Q95TCTXZT;

300 euro di rimborso a fronte dell’acquisto di un TV QE65Q800TATXZT, QE65Q950TSTXZT, QE75Q80TATXZT, QE75Q90TATXZT e QE85Q70TATXZT;

500 euro di rimborso a fronte dell’acquisto di un TV QE65Q900TSTXZT e QE75Q800TATXZT;

700 euro di rimborso a fronte dell’acquisto di un TV QE75Q900TSTXZT, QE75Q950TSTXZT, QE82Q800TATXZT e QE85Q950TSTXZT.

Per partecipare all’iniziativa di cashback di Samsung è sufficiente acquistare uno dei prodotti elencati qui sopra – trovate la conferma dei modelli anche nel regolamento ufficiale del programma – presso uno dei seguenti punti vendita che aderiscono all’iniziativa:

Una volta acquistato uno dei dispositivi tra quelli elencati sarà necessario collegarsi a questo indirizzo e compilare l’apposito modulo di registrazione inserendo i propri dati personali ed i dati del prodotto promozionato acquistato contrassegnati come obbligatori da un asterisco, caricando la foto della prova di acquisto e la foto dell’etichetta per intero contenente il numero seriale apposta nel retro del prodotto entro il 24 maggio 2021.

Nella stessa occasione sarà necessario anche inserire i dati e le coordinate bancarie su cui si vorrà ricevere il rimborso da parte di Samsung. A seguito dell’inserimento dei dati richiesti bisognerà cliccare su CONFERMA per concludere la procedura. Samsung invierà una mail contenente il numero d’ordine legato alla propria richiesta.

Il rimborso sarà accreditato da Samsung entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione della email di convalida.