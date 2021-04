Redazione Webnews,

RaiPlay è la piattaforma dell’emittente di Stato che consente di guardare in streaming quattordici canali RAI, così come di recuperare contenuti on demand di tipo “clip” e “extra” o, sempre su richiesta, una vasta scelta di Programmi, Serie tv, Fiction, Film, Documentari, Concerti, Cartoni animati e tanto altro. Il servizio è disponibile tramite web, oppure attraverso una app dedicata: basta effettuare la registrazione e in pochi passi diventa possibile godersi i titoli presenti nel catalogo.



RaiPlay può essere vista anche su una Smart TV, comodamente seduti sul divano del salotto. Per farlo basta associare il televisore, che deve essere connessa ad internet, a un account sfruttando l’apposita funzione “Associa TV”. Di seguito una semplice guida al collegamento.

Come associare RaiPlay alla propria Smart TV

Per connettere la propria televisione col servizio RaiPlay occorre quindi avere innanzitutto un account RAI registrato. Quindi verificare che la Smart TV sia connessa ad una rete WI-FI domestica. A quel punto occorrerà accedere alla sezione ‘App’ della televisione e cercare l’applicazione RaiPlay.

Se questa non dovesse essere disponibile, basterà connettersi allo store della Smart TV per scaricala gratuitamente. Una volta completato il tutto, si può finalmente iniziare l’operazione, scegliendo quale delle due modalità dispnibili utilizzare per completare il collegamento. La funzione “Associa TV” è infatti realizzabile sia via e-mail e password che tramite un codice numerico.

Nel primo caso, è necessario seguire questi passaggi:

Inserire l’e-mail e la password del proprio Account Rai, nel caso in cui se ne possedesse già uno correlato alle Piattaforme Digitali della Rai (RaiPlay, RaiPlay Radio, RaiPlay Yoyo).

Nel caso in cui si fosse registrati a RaiPlay con un account Social (Facebook, Twitter, Google), si potrà associare la TV solo tramite codice numerico.

Nel caso di connessione tramite codice, bisogna invece procedere in questo modo:

Andare all’indirizzo raiplay.it/associa da PC, smartphone o tablet.

Inserire il codice numerico che appare sullo schermo della Smart TV.

In alternativa si può inserire il codice accedendo dalla sezione Associa Tv dall’app RaiPlay per smartphone e tablet.

Per quanto riguarda gli account, se ne possono associare più di uno a una singola Smart TV (basta fare clic su Aggiungi), in modo tale che più utenti possano utilizzare lo stesso televisore con il proprio profilo e avere accesso ad un’offerta personalizzata sulla base delle proprie abitudini e preferenze di visione. Quando verrà lanciata l’applicazione, basterà in tal senso scegliere l’account che si desidera utilizzare. Viceversa, nel caso si decidesse di disconnettere un account dal televisore, basterà selezionare Disconnetti.