Spotify testa un feed video verticale simile a TikTok

28 Novembre 2021

Spotify testa Discover, una nuova funzionalità in app per i feed video verticali in stile TikTok. Tornano anche i testi delle canzoni.

Parliamo di Spotify

Il sistema di feed video di TikTok ormai spopola da qualche anno, e visto il suo successo è diventato “fonte di ispirazione”, definiamola così, di parte della concorrenza (e non solo), che specie negli ultimi tempi ha lavorato e sta lavorando per cercare di emularlo e proporlo quindi tra i loro servizi. Da Instagram a Snap, passando a YouTube e, più recentemente, perfino Netflix. A questi si aggiunge da oggi anche Spotify, che infatti sta testando una nuova funzionalità nella sua app, chiamata Discover, che presenta proprio un feed verticale di video musicali che gli utenti possono scorrere e, facoltativamente, guardare o saltare. Spotify e il feed video alla TikTok Discover è una nuova funzionalità che verrà implementata nella parte inferiore dell’app Spotify, tra Home e Cerca. Grazie a essa gli utenti della piattaforma potranno accedere rapidamente a una serie di clip abbinate alle canzoni, che potranno poi scorrere dal basso verso l’alto, proprio come avviene su TikTok. In questo modo diventerà più facile selezionare rapidamente i propri artisti o filmati preferiti ed eliminare quelli che invece non interessano. Insomma, un’altra novità che Spotify regala ai suoi utenti, come la recente funzione di blocco diretto per gli utenti, il lancio di Netflix Hub, uno spazio all’interno del quale sono raccolte tutte le colonne sonore e i brani musicali dei film e delle serie TV di Netflix, oltre a una serie di contenuti esclusivi extra, e il ritorno dei testi delle canzoni. La funzionalità relativa ai testi dei brani, che prima era disponibile solo in alcune nazioni, è diventata accessibile a tutti gradualmente negli ultimi giorni e ore, anche agli utenti free: la funzione consente adesso di poter leggere le parole di moltissime canzoni e quindi volendo anche di cantarle. Ogni giorno, tra l’altro, vengono aggiunti nuovi testi e l’offerta diventa quindi sempre più ampia.