Netflix testa Kids Clips, un feed in stile TikTok per bambini

Netflix è pronta a lanciare un’altra funzione che ricalca quasi fedelmente il sistema di filmati brevi di TikTok a rotazione, o i Reels di Instagram.

Lo scorso anno Netflix ha introdotto una nuova funzione su dispositivi mobile che consente ai suoi utenti di guardare dei brevi clip estrapolati da film e serie TV di genere comico presenti sulla piattaforma. Chiamata Fast Laughs, la funzione è molto simile a quella dei Reels o delle clip di TikTok, con i video che scorrono in verticale sullo schermo e dei comandi sul lato destro che permettono di condividere, commentare ed eventualmente aggiungere delle reazioni ai filmati. Ebbene, la piattaforma per lo streaming forse più famosa al momento, ha deciso di implementare anche un feed analogo, ma per i bambini.

Netflix e il feed in stile TikTok

La fase finale dei test della nuova funzione si concluderà questa settimana sull’app iOS di Netflix, e secondo quanto riportato da Bloomberg News è pronta per mostrare ai più piccoli brevi clip tratte dalla libreria di contenuti per bambini della piattaforma. Anche questa funzionalità, chiamata “Kids Clips”, utilizza un’interfaccia simile a quella di TikTok o dei Reels di Instagram, e ha lo scopo, oltre che divertire sul momento, anche quello di far emergere qui contenuti creati a misura di bambino. Ma la visualizzazione stavolta non avviene in verticale, in quanto il sistema è progettato per fare visualizzare le clip in orizzontale.

Kids Clips limita però la quantità di clip visualizzabili dagli utenti in un singolo passaggio a un massimo di 10-20 clip. Una limitazione tutto sommato ragionevole considerando il pubblico più giovane a cui è rivolta la funzione.

I filmati vengono riprodotti automaticamente e gli utenti possono perfino personalizzare il loro feed aggiungendo sequenze da serie, film e altri contenuti dei loro elenchi.Uno screenshot dell’interfaccia di Kids Clips condivisa da Bloomberg mostra infatti una sorta di scorciatoia per aggiungere un titolo a un elenco successivo. Kids Clips verrà lanciato questa settimana negli Stati Uniti, in Canada e poi Australia, Irlanda e America Latina di lingua spagnola. Non si sa se o quando la funzione arriverà in Europa e ovviamente su Android.