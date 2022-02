TIM abbandona il suo 3G: ecco la roadmap

TIM, nel processo di innovazione e sviluppo della propria rete mobile ha stabilito la progressiva dismissione della rete 3G, a favore delle più performanti reti 4G e 5G. L’obiettivo dell’azienda è quello di offrire alla propria clientela servizi di qualità sempre più elevata. Il processo di sostituzione sarà avviato a partire da Aprile 2022 e coinvolgerà, progressivamente, tutto il territorio nazionale. La chiusura della rete 3G consentirà infatti a TIM di concentrare gli investimenti sulle tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico e più performanti in termini di qualità dei servizi offerti ai propri clienti.

Le reti 4G e 5G, potenziate con i continui investimenti in innovazione tecnologica, consentiranno ai clienti TIM di accedere ad un’esperienza d’uso sempre più coinvolgente ed immersiva, anche nella fruizione di video in streaming, come quelli disponibili nelle offerte che uniscono i contenuti di TIMVISION con quelli di DAZN, Infinity+, Disney+ e Netflix.

I clienti che risultano in possesso di un apparato in tecnologia 3G, o di uno smartphone 4G di prima generazione che non supporta il servizio Voce su rete 4G, nonché di una SIM con capacità inferiore a 128k, hanno ricevuto e riceveranno una comunicazione personale con maggiori informazioni. Nello specifico l’azienda avvisa gli utenti che useranno la rete 2G per telefonare e inviare sms, ma che non potranno più navigare contemporaneamente in Internet sulla rete 4G, e li invita a valutare la sostituzione del vecchio smartphone “per fruire al meglio della qualità della rete TIM”.

Per verificare quando lo spegnimento del 3G avverrà nel vostro comune potete seguire questo link: una volta digitato il nome della vostra regione potete scaricare la roadmap specifica con la lista completa dei comuni italiani e i relativi tempi di spegnimento in formato PDF. Per verificare invece la compatibilità del vostro terminale col servizio VoLTE (voce su rete 4G o 5G) o avere ulteriori informazioni in generale sulla questione, potete chiamare il servizio clienti di TIM o visitare il sito ufficiale dell’azienda.