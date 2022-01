TIM Ricarica Automatica: 100 Giga al mese in omaggio

TIM premia gli utenti che attivano il servizio di Ricarica Automatica rendendo nuovamente disponibile una “vecchia” promozione.

Fioccano le offerte degli operatori di telefonia mobile e l’ultima in ordine di tempo è quella di TIM, che ha deciso di premiare i propri utenti che attivano il servizio di Ricarica Automatica rendendo nuovamente disponibile una “vecchia” promozione. L’offerta è dedicata quindi a tutti quei clienti TIM ricaricabili consumer e consentirà, a chi avrà attivato il servizio di ricarica automatica, di ricevere da oggi ben 100 GB di traffico dati in omaggio da utilizzare per tre mesi.

TIM: come ottenere i 100 GB gratis

I clienti Tim coinvolti nella promozione, ovverosia come accennato prima coloro che ricaricano con addebito su carta di credito, conto corrente o carte conto prepagate, ricevono il bonus in automatico entro 72 ore. Se l’utente decidesse di recedere da TIM Ricarica Automatica prima dei tre mesi, i 100 GB di bonus sarebbe immediatamente disattivati. L’iniziativa, che non è cumulabile con altre promozioni, sarà disponibile fino al 21 Gennaio 2022.

TIM Ricarica Automatica è un servizio gratuito che permette a chi lo attiva di non rimanere mai senza credito residuo. Basta selezionare il servizio scegliendo tra addebito su Carta di Credito o Conto Corrente o Satispay e il credito si ricaricherà da solo in base a due eventi:

rinnovo : il giorno prima della scadenza TIM ricarica dell’importo esatto per coprire il costo del rinnovo (sono escluse le offerte che hanno il costo di rinnovo inferiore a 2€ e tutte quelle offerte o rateizzazioni domiciliate direttamente su carta di credito , conto corrente, bolletta TIM)

: il giorno prima della scadenza TIM ricarica dell’importo esatto per coprire il costo del rinnovo (sono escluse le offerte che hanno il costo di rinnovo inferiore a 2€ e tutte quelle offerte o rateizzazioni domiciliate , conto corrente, bolletta TIM) soglia: se il credito residuo scende sotto la soglia dei 3€ il cliente riceverà una ricarica di 5€

Dopo l’attivazione del servizio, da area clienti MyTIM, App MyTIM o tramite il Servizio Clienti 119, l’utente potrà:

modificare gratuitamente e in completa autonomia le modalità di ricarica

eliminare il servizio di ricarica automatica su base rinnovo e/o modificare la soglia ed il taglio di ricarica

disattivare gratuitamente il servizio

I clienti che attivano un’offerta che prevede la domiciliazione del canone su carta di credito o conto corrente o Satispay avranno il servizio di TIM Ricarica Automatica attivo gratuitamente per coprire tutti gli eventuali servizi non inclusi nell’offerta domiciliata oppure in extra soglia. Per maggiori dettagli e per scoprire le promozioni relative attualmente in vigore vi rimandiamo sul sito Tim.it.