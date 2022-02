Windows 11: le cinque migliori novità

Windows 11 è stato definito dalla stessa Microsoft come “una nuova generazione” di OS, più veloce e sicuro. Tante infatti le novità che il nuovo sistema operativo si porterà appresso, molte anche importanti, come per esempio Microsoft Teams, che viene proposto di default insieme all’installazione di Windows 11. Descrivere tutte le novità introdotte da questa versione del noto sistema operativo di Microsoft sarebbe un’impresa, ma noi abbiamo voluto ugualmente selezionare cinque di quelle che riteniamo le migliori in assoluto, elencandole senza un’ordine ben preciso, o la pretesa ovviamente di soddisfare i gusti e le idee di tutti. Vediamole insieme.

Una delle novità più apprezzate dagli utenti è senza ombra di dubbio la nuova interfaccia, ripensata per essere molto più intuitiva e friendly. Il design è di fatto più moderno, dove spariscono le Live Tiles (riattivabili comunque) e la barra di navigazione si sposta al centro. Il menu Start è invece molto simile a quello originariamente trovato in Windows 10X, progetto in sviluppo poi abortito, per i dispositivi a doppio schermo, e include le app più utilizzate, i file recenti e la possibilità di spegnere o riavviare rapidamente i dispositivi Windows 11. C’è perfino un’opzione per riportare eventualmente il tutto dalla posizione base centrale al lato sinistro dello schermo. Le icone sono state completamente ridisegnate, così come le finestre, rielaborate anche per quanto riguarda le trasparenze. Il sistema operativo include anche una dark mode e widget progettati per fornire un rapido accesso a notizie, meteo e altri contenuti web.

Nuovo Microsoft Shop

Il nuovo Microsoft Shop è stato rimodellato seguendo i feedback degli utenti, così da “soddisfare le esigenze dei clienti e degli sviluppatori”. Come ha dichiarato Panos Panay, Chief Product Officer di Microsoft, il nuovo Store è stato pensato per consentire agli sviluppatori Windows di pubblicare qualsiasi tipo di applicazioni, indipendentemente dal framework e dalla tecnologia di packaging (come Win32, .NET, UWP, Xamarin, Electron, React Native, Java e persino Progressive Web App), e ovviamente per gli utenti, facilitandogli la scoperta e l’installazione delle migliori app, giochi e film. Per loro sono perfino previste offerte speciali, come sconti esclusivi per i membri di Xbox Game Pass. Oggi è diventata una delle app più utilizzate sui PC e i clienti dicono che amano la comodità e la rassicurazione che offre, rispetto ai rischi dell’installazione di applicazioni dal web.

Supporto alle funzioni Android

Windows 11 permette di riprodurre le applicazioni Android. Grazie a una partnership con il colosso dell’e-commerce mondiale, i clienti Windows potranno scoprire anche le app Android nel Microsoft Store, e acquisirle tramite Amazon Appstore. Parliamo, tra lgi altri di Adobe Creative Cloud, Disney+, TikTok, Zoom, Microsoft Teams, Visual Studio e anche Blocco note e Paint. Il tutto nella massima sicurezza garantita dai test che tutti i contenuti dello Store subiscono prima di essere pubblicati, per la protezione dei clienti e la compatibilità dei dispositivi. Per funzionare le applicazioni, scritte per funzionare su piattaforme ARM, sfrutteranno due tecnologie, Intel Bridge e Windows Subsystem for Linux 2, così da poter essere utilizzate su sistemi x86 come la maggior parte dei dispositivi Windows. Queste ultime ri-compileranno in tempo reale le applicazioni, traducendole in un linguaggio comprensibile e gestibile da Windows 11.

Windows 11 for gaming

Il nuovo sistema operativo di Microsoft eleva anche il livello del gaming con funzionalità grafiche dagli effetti estremamente realistici, offrendo nello specifico Auto HDR, DirectX2 Ultimate e il supporto per il DirectStorage, una caratteristica introdotta per la prima volta sulle console Xbox Series X-S, e che riduce i tempi di caricamento e rende più dettagliati i giochi. Grazie a questa funzione, alcuni titoli su PC ricevono dei miglioramenti grafici. Il cosiddetto High Dynamic Range, giusto per fare un esempio, è un processo che aumenta la gamma dinamica per immagini migliori e dettagli più chiari. Inoltre, grazie all’app Xbox è possibile giocare ai grandi titoli presenti su Xbox Game Pass direttamente su PC.

Integrazione di Teams