Apple rilascerà iOS 15.4 la prossima settimana

Apple rilascerà iOS 15.4, macOS 12.3 e altri aggiornamenti per device la prossima settimana. Di fatto, dopo l’evento speciale di Apple di ieri, la società ha annunciato che distribuirà finalmente le nuove iterazioni a tutti gli utenti la prossima settimana.

Quali sono le novità in iOS 15.4?

iOS 15.4 è disponibile per gli sviluppatori come versione beta dall’inizio di quest’anno e offre numerose nuove funzionalità. Ad esempio, l’aggiornamento abilita la possibilità di sbloccare il device (da iPhone 12 in poi) mediante Face ID mentre si indossa una maschererina sanitaria; arrivano anche nuovi Emoji, miglioramenti al portachiavi iCloud e una nuova voce non binaria per Siri (solo per utenti anglo-americani).

Per chi possiede un iPad e un Mac, segnaliamo che con iPadOS 15.4 e macOS Monterey 12.3 troveremo Universal Control, una funzionalità tanto attesa che consente agli utenti di controllare in modalità wireless un tablet o anche un altro computer della mela utilizzando la tastiera e il mouse del proprio PC principale.

macOS 12.3 aggiunge anche il supporto per il trigger adattivo dei DualSense PS5 e un framework ScreenCaptureKit per la “registrazione dello schermo ad alte prestazioni“.

Gli aggiornamenti saranno disponibili al pubblico “la prossima settimana“, sebbene non sia specificata una data esatta. Le build RC (Release Candidate) dovrebbero diventare disponibili per gli sviluppatori e gli utenti della versione beta pubblica nelle prossime ore.

