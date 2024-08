Apple Store: 10 prodotti non più in vendita dopo il keynote di settembre

L’evento annuale di Apple dedicato all’iPhone dovrebbe tenersi il 10 settembre o forse prima , dove vedremo iPhone 16, nuovi AirPods , alcuni nuovi modelli di Apple Watch e molto realisticamente altro non ancora annunciato, o meglio, previsto. Tuttavia, l’introduzione di nuovi dispositivi significa anche mandare in pensione quelli più vecchi togliendoli dal mercato. Ecco quindi cosa molto realisticamente verrà tolto dagli scaffali degli Apple Store una volta tenutosi il mega keynote di lancio di iPhone 16.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

Da quando sono stati introdotti iPhone XS e XR nel 2018, Apple ha interrotto la produzione degli iPhone di fascia alta appena un anno dopo la loro presentazione. Probabile questione di differenziazione tra modelli ma soprattutto costi di produzione: è più profittevole per la casa di Cupertino vendere un iPhone nuovo di zecca “entry level” che scontare i modelli Premium precedenti. È anche probabile che sia l’ultimo iPhone Pro ad avere schermi da 6,1 pollici e 6,7 pollici, visto che che iPhone 16 Pro avrà un display più grande.

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus è stato il primo iPhone di grandi dimensioni entry-level di Apple, in seguito ai risultati poco lusinghieri di iPhone 12 mini e iPhone 13 mini. Aveva lo stesso display da 6,7 ​​pollici e la stessa batteria a lunga durata degli iPhone Pro Max ad un costo più basso. Apple ha interrotto la produzione dell’iPhone 13 mini lo scorso settembre, pur continuando a vendere iPhone 13 , quindi è realistico pensare che anche quest’anno assisteremo di nuovo a una strategia simile, con l’eliminazione del modello 14 Plus e la “sopravvivenza” di iPhone 14.

iPhone 13

Apple ha introdotto iPhone 13 nel 2021, con una serie di aggiornamenti, tra cui una maggiore durata della batteria, un nuovo sistema di fotocamere e un notch meno vistoso. Di conseguenza quest’anno dovrebbe uscire di scena, il suo posto preso quindi da iPhone 14. In attesa, ovviamente, del tanto rumoreggiato nuovo iPhone SE 4.

Apple Watch Serie 9, Ultra 2 e SE 2

Col prossimo keynote di settembre dovrebbero arrivare aggiornamenti per tutti e tre i modelli di Apple Watch. La Serie 10 dovrebbe avere display più grandi (e più efficienti), un case più sottile e potenzialmente un nuovo chipset. Anche Ultra 3 dovrebbe ricevere un piccolo aggiornamento quest’anno e si vocifera che SE 3 passerà a un case in plastica per un prezzo più accessibile. Se tutti gli Apple Watch venissero aggiornati, molto probabilmente Apple smetterebbe di vendere tutti i modelli della generazione attuale: Serie 9 , Ultra 2 e SE 2.

AirPods 2 e AirPods 3

AirPods 2 sono a listino dal 2019, fungendo da modello base a un prezzo accessibile con tutte le funzionalità essenziali, nonostante l’introduzione di AirPods 3 sono stati introdotti nel 2021 con Spatial Audio, una migliore qualità audio e altre funzionalità. Dal keynote ci aspettiamo due nuovi tagli di AirPods 4, un taglio base per sostituire AirPods 2 e un taglio intermedio per sostituire AirPods 3. Il taglio intermedio dovrebbe includere la cancellazione del rumore, a differenza degli AirPods 2 già esistenti . Con l’introduzione di entrambi questi modelli di AirPods, probabilmente vedremo AirPods 2 e AirPods 3 scomparire.

iPad mini 6 e iPad 10

A settembre dovremmo vedere aggiornamenti per due degli iPad più economici di Apple, l’ iPad mini 6 e l’ iPad 10. Sono entrambi dispositivi sul mercato da diversi anni, con i prezzi che hanno subito ribassi dopo l’uscita. Inoltre Apple non ha mai mantenuto due modelli di iPad Mini contemporaneamente, vecchio e nuovo, e non dovrebbe farlo quindi nemmeno quest’anno.