Guardate com'è bello il nuovo Google Pixel Watch: corri a prenderlo su Amazon

Google è da sempre al lavoro per ampliare il più possibile il suo portfolio di prodotti, con l’obiettivo di creare un ecosistema di hardware e software che lavorano insieme per anticipare e reagire alle esigenze degli utenti. Tra i dispositivi su cui l’azienda punta di più in tal senso c’è ovviamente il Google Pixel Watch. Lo smartwatch è disponibile ora su Amazon al prezzo di 398€ con spedizione gratuita via Prime.

Google, un degno rivale di Apple Watch?

Il colosso di Mountain View ha progettato attentamente la lineup Pixel in modo che l’utilità e l’intelligenza di Google possano adattarsi alla sua utenza in modo non intrusivo. Google Pixel Watch è il primo orologio costruito interamente dall’azienda. Ha un design circolare a cupola, una corona tattile, acciaio inossidabile riciclato e cinturini personalizzabili che si attaccano facilmente.

Con questo orologio si potrà di fatto vivere la nuova esperienza Wear OS di Google e gli strumenti per la salute e il fitness di Fitbit, leader nel settore, direttamente dal proprio polso. Com’è possibile notare nell’immagine sottostante, l’interfaccia grafica del nuovo wearable di Google è composta dalla stessa UI che ormai siamo abituati a vedere su tutti i più recenti smartwatch con Wear OS.

Conteggio dei passi, la frequenza cardiaca e in generale tutto ciò che serve nel centro, mentre sulla destra c’è la corona digitale che funge anche come unico elemento fisico per scorrere nei menu ed effettuare altre operazioni, un po’ come avviene anche con la Digital Crown degli Apple Watch. Google Pixel Watch è un’estensione naturale della famiglia Pixel, in grado di fornire aiuto quando e dove c’è bisogno. Lo trovi ora su Amazon a 398€ con le spedizioni gratuite via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.