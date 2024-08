iPhone 16 Pro svelati i colori

Dopo aver svelato i mockup dell’iPhone 16 “base”, che hanno mostrato i variegati colori dello smartphone, il ben informato Sonny Dickson è di nuovo sugli scudi con la palette cromatica di iPhone 16 Pro. Ad oggi non c’è nessuna conferma ufficiale sul nuovo colore bronzo riportato da Fixed Focus Digital, solo qualche rumor senza nessuna conferma, che dovrebbe sostituire sui dispositivi Pro il Blue Titanium visto per la prima volta sui dispostivi Pro dello scorso anno.

Gli iPhone 16 Pro Max avranno tre tonalità di titanio: nero, bianco e grigio. Questo nuovo leak è perfettamente in linea, e quindi credibilissimo, con quello del solito analista e insider Ming-Chi Kuo che aveva affermato che l’iPhone 16 Pro e 16 Pro Max di quest’anno sarebbero arrivati ​​in quattro colori , ovvero Natural Titanium, Rose Titanium, White Titanium e Black Titanium. E’ quindi realistico pensare che il bronzo di cui parlava Fixed Focus Digital possa essere il Rose Titanium di Ming-Chi Kuo. Ma lo scopriremo solo in presenza di nuovi mock up del dispositivo.

I rumor sui nuovi iPhone continuano ad uscire con cadenza quasi giornaliera. Sapevate che iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max avranno molto realisticamente uno zoom telescopico 5x? E cosa ne pensate del nuovo tasto fisico Cattura? E meglio ancora, pare che il display sarà Super Premium, con una qualità mai vista prima. Più in generale se volete sapere tutto su iPhone 16 questo è il link giusto da seguire.