Acer porta Alexa su notebook e PC all-in-one

Luca Colantuoni,

Acer aveva promesso l’arrivo di Alexa sui PC nel corso del 2018 e ora il produttore taiwanese ha annunciato la disponibilità dell’assistente Amazon su diversi notebook basati su Windows 10 che saranno in vendita nei prossimi giorni, mentre per gli altri è prevista la distribuzione di un aggiornamento software. Alexa sfiderà dunque Cortana in attesa della loro interoperabilità.

Finora Cortana è stato l’unico assistente digitale di Windows 10. Alexa è stato introdotto inizialmente sugli smart speaker Echo e successivamente è arrivato su altri dispositivi connessi ad Internet, tra cui tablet, frigoriferi e stampanti. L’intelligenza artificiale di Amazon è accessibile anche su alcune automobili. I primi notebook con Alexa saranno i convertibili Spin 5 e Spin 3 disponibili nei negozi, mentre quelli già venduti riceveranno un update il 23 e 26 maggio.

L’assistente personale arriverà inoltre sul Nitro 5 Spin nel mese di giugno. Altri modelli supportati sono Aspire 5, Aspire 7, Switch 7 Black Edition, Swift 3, Swift 5, Swift 7, Aspire Z24, Aspire U27 e Aspire S24. Gli utenti potranno usare i comandi vocali per chiedere ad Alexa le previsioni del tempo, impostare un evento nel calendario, avviare la riproduzione musicale, creare promemoria e gestire i dispositivi IoT presenti nell’abitazione, come termostati, luci ed elettrodomestici smart.

I prodotti Acer compatibili hanno altoparlanti stereo e integrano un DSP audio che fornisce una qualità Hi-Fi. Lo Spin 5 offre la funzionalità Purified.Voice che permette di interagire con Alexa da lontano, grazie ai quattro microfoni digitali con riconoscimento vocale a distanza. Purtroppo il supporto per Alexa è limitato agli Stati Uniti, in quanto l’assistente non parla ancora italiano.