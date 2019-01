LG G8 ThinQ, nuovo render dello smartphone

Luca Colantuoni,

Il nuovo LG G8 ThinQ verrà annunciato al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. Il sito XDA Developers ha ricevuto da una fonte affidabile un render dello smartphone, simile a quello di 10 giorni fa, che mostra alcune interessanti novità rispetto all’attuale G7 ThinQ.

La prima differenza tra i due smartphone è rappresentata dalle fotocamere posteriori. Ci sono ancora due lenti, ma il modulo è stato ruotato di 90 gradi (con il flash LED a destra), quindi il layout è simile a quello del V40 ThinQ. Sul retro si nota inoltre un tradizionale lettore di impronte digitali. LG non ha quindi scelto un sensore in-display, come la rivale Samsung. La cover è in vetro e il frame è in alluminio (si vedono infatti le linee per le antenne).

Sul bordo sinistro ci sono i pulsati per volume e Google Assistant, mentre su quello destro ci sono il pulsante di accensione e lo slot ibrido per SIM/microSD. Il render non mostra i bordi superiore e inferiore, ma quasi sicuramente saranno presenti un singolo altoparlante Boombox, la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri.

Lo schermo dovrebbe avere una diagonale di 6,1 pollici con risoluzione di 3120×1440 pixel. Nella parte superiore c’è un notch piuttosto largo che ospita la fotocamera frontale e quattro sensori, tre dei quali (infrarossi, dot projector e time of flight) potrebbero essere utilizzati per il riconoscimento facciale 3D. Il quarto dovrebbe essere il sensore di prossimità. Non è presente la capsula auricolare. Ciò confermerebbe l’uso della tecnologia Sound on Display (SoD), grazie alla quale il suono viene trasmesso attraverso lo schermo (conduzione ossea).

Il G8 ThinQ dovrebbe integrare il “vecchio” Snapdragon 845, non il recente Snapdragon 855, riservato invece allo smartphone 5G. Un breve video pubblicato da LG sembra infine confermare la presenza di una tecnologia che permetterà di eseguire determinate operazioni senza toccare lo schermo.