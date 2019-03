Marco Grigis,

Inizio di settimana all’insegna delle novità per Apple, con l’apparizione sullo store ufficiale dei nuovi iPad Air e iPad Mini. La società ha infatti deciso di mettere a disposizione del pubblico i nuovi tablet prima dell’evento del 25 marzo, quest’ultimo evidentemente dedicato all’universo dei servizi. Tante le novità, a partire dal supporto ad Apple Pencil per l’edizione da 7.9 pollici.

La prima sorpresa della giornata è data dall’ulteriore differenziazione della linea classica degli iPad. Apple ha infatti deciso di mantenere l’economico tablet dello scorso anno, chiamandolo semplicemente iPad, rinverdendo invece il nome iPad Air per il nuovo arrivato. Si tratta di un esemplare da ben 10.5 pollici, con design classico e rilevatore delle impronte Touch ID, aggiornato a un chipset della famiglia A12.

Il nuovo iPad Air può essere considerato un modello intermedio tra l’economico iPad e i ben più cari iPad Pro, quindi perfetto per coloro che desiderano delle soluzioni più performanti rispetto all’edizione classica ma non necessitano di tutte le funzionalità professionali del top di gamma. Il device prevede, così come già accennato, uno schermo da 10.5 pollici, abbinato a una scocca di 6.1 millimetri di spessore e design arrotondato. Non è presente il sensore TrueDepth per Face ID, mentre è presente il classico rilevatore d’impronte Touch ID, e l’intera potenza del device è garantita dal processore A12 Bionic, l’ultimo presentato da Apple nel 2018 e acclamato per la sua litografia a 7 nanometri.

Completano la configurazione il supporto ad Apple Pencil, uno schermo Retina abilitato alla tecnologia TrueTone, il supporto al jack delle cuffie e molto altro ancora. Naturalmente, non può mancare uno sguardo al reparto fotografico, con l’inclusione di una fotocamera posteriore da 8 megapixel, una frontale da 7 e la compatibilità con molti accessori tra cui la smart keyboard. Il nuovo iPad Air è disponibile nelle colorazioni argento, grigio siderale e oro, nelle configurazioni da 64 e 256 GB, a partire da 569 euro. L’edizione 2018 di iPad, con i suoi 9.7 pollici, rimane invece in vendita a partire da 359 euro.

Interessante anche l’aggiornamento per iPad Mini, un tablet giunto alla sua quinta edizione e promosso ad Apple Pencil. Il design rimane quello classico della linea, quindi con la presenza di una cornice a schermo e il rilevatore di impronte Touch ID, ma ora il display vede la piena compatibilità con lo standard TrueTone. Il device, il quale presenta una diagonale a schermo da 7.9 pollici è sempre alimentato da un processore della famiglia A12 Bionic, per il massimo delle prestazioni. Disponibile nelle colorazioni argento, grigio siderale e oro, iPad Mini è offerto nelle configurazioni da 64 e 256 GB, a partire da 459 euro.