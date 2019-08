Galaxy A90 5G e Galaxy A91 confermati da Samsung

Luca Colantuoni,

Samsung ha annunciato diversi modelli della serie Galaxy A (2019), i più recenti dei quali sono i Galaxy A30s/A50s. All’appello manca solo il top di gamma Galaxy A90 che verrà offerto anche in versione 5G. La sua esistenza (e quella del Galaxy A91) è stata confermata dallo stesso produttore coreano.

Sulla pagina del caricabatteria da 45 Watt predisposta sul sito Samsung Hungary è presente l’elenco degli smartphone compatibili. Due di essi, ovvero Galaxy Note 10+ e Note 10+ 5G, sono stati già annunciati. Samsung conferma che il supporto per la ricarica rapida da 45 Watt sarà disponibile anche per il Galaxy A91, mentre quella per il Galaxy A90 5G sarà limitata a 25 Watt, come per Galaxy Note 10, A80 e A70.

Entrambi i modelli dovrebbero avere uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con lettore di impronte digitali in-display. Per il Galaxy A90 5G si prevede un design Infinity-U, quindi un notch tradizionale a forma di U, mentre il Galaxy A91 potrebbe avere un design Infinity-O, quindi un foro al centro come per i Galaxy Note 10/10+. La novità principale sarà probabilmente rappresentata dal processore Snapdragon 855, una prima assoluta per gli smartphone della serie Galaxy A.

Entrambi dovrebbero avere tre fotocamere posteriori: 48+8+5 megapixel per Galaxy A90 5G, 48+12+5 megapixel per Galaxy A91. Un’altra fonte ritiene invece che il Galaxy A91 avrà quattro fotocamere posteriori con sensori da 108, 16 e 12 megapixel, ai quali si aggiunge un sensore ToF. Il lancio degli smartphone è previsto per il mese di ottobre, quindi il sistema operativo potrebbe essere Android 10. Nel corso delle prossime settimane verranno sicuramente divulgati ulteriori dettagli.