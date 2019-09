Samsung Galaxy Note 10+ 5G, foto spettacolari

Luca Colantuoni,

Secondo i DxOMark Image Labs, il Samsung Galaxy Note 10+ 5G è quello che scatta le migliori foto in assoluto tra gli smartphone sul mercato. Gli esperti francesi hanno ora aggiornato i test, includendo anche la fotocamera grandangolare e la modalità notturna. Il Galaxy Note 10+ 5G conserva il primo posto, davanti ai Galaxy S10 5G e Huawei P30 Pro.

Finora il protocollo dei test DxOMark includeva solo la fotocamera principale e l’eventuale teleobiettivo. Negli ultimi anni le fotocamere grandangolari o ultra grandagolari sono diventate sempre popolari e oggi si possono trovare anche in smartphone di fascia media. Per questo motivo gli esperti francesi hanno deciso di aggiungere il test Wide che copre vari attributi dell’immagine, tra cui esposizione, range dinamico e rumore. Un secondo test, denominato Night, sostituisce invece il precedente test Flash e permette di valutare la qualità delle foto in condizioni di scarsa illuminazione (la cosiddetta modalità notturna) all’aperto.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy Note 10/10+, immagini

In seguito a queste modifiche sono state aggiornate le recensioni di alcuni smartphone, tra cui quella del Samsung Galaxy Note 10+ 5G. Il top di gamma del produttore coreano è il migliore nel test Wide, mentre nel test Night ha ottenuto lo stesso punteggio dei Galaxy S10 5G e Huawei P30 Pro. Il punteggio complessivo del test DxOMark Photo è aumentato di 8 punti (da 118 a 126). Quello totale è passato da 113 a 117, un punto in più rispetto ai Galaxy S10 5G e Huawei P30 Pro.

La classifica cambierà nel corso delle prossime settimane, quando verranno testate le fotocamere degli iPhone 11 Pro. Il primato del Galaxy Note 10+ 5G potrebbe essere insidiato anche dai nuovi Huawei Mate 30, OnePlus 7T e Google Pixel 4 che debutteranno rispettivamente il 19 settembre, 26 settembre e 15 ottobre.