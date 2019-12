Motorola One Hyper, immagini ufficiali

Luca Colantuoni,

A poche ore dalla presentazione, il noto leaker Roland Quandt ha pubblicato le immagini ufficiale del Motorola One Hyper. Lo smartphone avrà un aspetto differente da quello dei precedenti modelli della serie. Per la prima volta Motorola ha scelto un design “all-screen” e una fotocamera frontale pop-up.

Il Motorola One Hyper non avrà dunque notch o fori nello schermo, come nei One Zoom, One Macro, One Action e One Vision. Il nome degli altri modelli indica la principale caratteristica fotografica. Non è chiaro invece a cosa si riferisce il termine Hyper. Per la fotocamera frontale pop-up si prevede un sensore da 32 megapixel. La fotocamera posteriore principale dovrebbe avere un sensore da 64 megapixel, mentre quella secondaria potrebbe avere un sensore di profondità da 8 megapixel.

Come detto il design è piuttosto differente rispetto a quello degli altri modelli della serie. L’estetica non sembra il punto di forza, in quanto il modulo fotografico posteriore e la fotocamera frontale a scomparsa somigliano ad una pen drive incastrata nel corpo dello smartphone. Sul retro ci sono anche il flash LED, l’autofocus laser e il lettore di impronte digitali. Si notano inoltre la porta USB Type-C, la griglia dell’altoparlante e i pulsanti per accensione e volume.

Il Motorola One Hyper dovrebbe avere uno schermo da 6,39 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 675, 4 GB di RAM, 128 GB di storage, slot microSD, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM), jack audio da 3,5 millimetri e batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida. Il Motorola One Hyper sarà probabilmente il primo smartphone del produttore con sistema operativo Android 10, ma non dovrebbe essere un dispositivo Android One.