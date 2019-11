Motorola One Hyper, annuncio il 3 dicembre

Luca Colantuoni,

La serie Motorola One diventerà presto più numerosa con l’arrivo di un nuovo interessante modello. Il produttore statunitense ha infatti organizzato l’evento del 3 dicembre in Brasile per annunciare il Motorola One Hyper, del quale circolano indiscrezioni da alcune settimane. Caratteristiche distintiva sarà la fotocamera frontale pop-up.

Motorola ha utilizzato finora due differenti design per la fotocamera frontale: notch a goccia per Motorola One Zoom e One Macro, foro per Motorola One Action e One Vision. Con il Motorola One Hyper verrà introdotto una terza soluzione, ovvero la fotocamera frontale pop-up che viene spinta verso l’alto dal bordo superiore da un meccanismo motorizzato. L’immagine che annuncia l’evento del 3 dicembre non lascia spazio a dubbi.

Lo smartphone sarà quindi il primo “all screen” della serie. Il display dovrebbe avere una diagonale di 6,39 pollici e una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Per la fotocamera frontale si prevede un sensore da 32 megapixel, mentre le due fotocamere posteriori dovrebbero avere sensori da 64 e 8 megapixel. Sul retro si può vedere anche il lettore di impronte digitali.

Le altre possibili specifiche sono: processore octa core Snapdragon 675, 4 GB di RAM, 128 GB di storage, slot microSD, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM), porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida e sistema operativo Android 10 in versione stock. Essendo uno smartphone Android One, Motorola garantirà l’aggiornamento ad Android 11 e 12, oltre alle patch di sicurezza per tre anni. Ulteriori informazioni verranno sicuramente divulgate nel corso dei prossimi giorni.