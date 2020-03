Huawei P40 Lite, auricolari FreeBuds 3 in regalo

Luca Colantuoni,

In occasione del lancio italiano del nuovo P40 Lite, Huawei aveva annunciato una promozione molto interessante che prevede gli auricolari FreeBuds 3 in regalo. Il produttore cinese ha ora comunicato che l’iniziativa è stata prolungata fino all’11 aprile. Con l’acquisto dello smartphone si ottengono altri vantaggi, tra cui la riparazione a domicilio.

Gli utenti devono effettuare il preordine entro l’11 aprile e completare l’acquisto entro il 26 aprile presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa, ovvero i principali negozi dell’elettronica di consumo, Amazon e lo Huawei Experience Store. Nel caso di Amazon sono validi esclusivamente i prodotti venduti e spediti dal gigante dell’e-commerce. La registrazione e la compilazione del form devono essere completate entro il 10 maggio. Dopo aver verificato la correttezza dei dati richiesti, Huawei invierà gratuitamente gli auricolari wireless FreeBuds 3 del valore di 179,00 euro.

Gli utenti che acquisteranno il P40 Lite riceveranno anche 5 GB di spazio extra su Huawei Cloud e ulteriori 15 GB da utilizzare nei successivi 12 mesi dall’attivazione dello smartphone. Scaricando la collezione Essential App dallo store AppGallery si potrà vincere un secondo Huawei P40 Lite.

Vista l’impossibilità di portare il dispositivo ad un centro assistenza, a causa delle restrizioni imposte dal governo e alla chiusura delle attività non essenziali, Huawei permette di utilizzare gratuitamente il servizio di ritiro e consegna a domicilio. Le spese di trasporto sono a carico del produttore cinese.

Il P40 Lite è uno smartphone di fascia media con schermo da 6,4 pollici (2310×1080 pixel), processore octa core Kirin 810, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, slot per schede nanoSD, fotocamera frontale in-display da 16 megapixel, fotocamere posteriori da 48, 8, 2 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare, macro e profondità), jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C, batteria da 4.200 mAh con ricarica rapida da 40 Watt (70% in 30 minuti) e Android 10 con interfaccia EMUI 10. Per scaricare le app più popolari è sufficiente seguire la guida pubblicata sulla Huawei Community.