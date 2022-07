Amazon Kindle Unlimited: 3 mesi di letture gratis al Prime Day

Dopo i 6 mesi di Audible a 2,95€, arrivano anche i libri gratis. Amazon Kindle Unlimited, il servizio che permette di scaricare e leggere oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo, sarà completamente gratuito per tre mesi: è solo uno dei tanti regali del colosso fondato da Jeff Bezos a tutti i suoi utenti, in occasione del Prime Day 2022.

L’offerta scadrà tra pochissimi giorni, dunque conviene far presto. Alla mezzanotte del prossimo 13 di luglio, infatti, finisce la pacchia. Grazie all’offerta in corso, è possibile beneficiare di ben 3 mesi gratis di Kindle Unlimited e soprattutto senza alcun vincolo. Si parla di un risparmio complessivo di quasi 30€ (normalmente, l’abbonamento costa 9,99€ al mese). E comunque, si può disdire in qualunque momento.

Insomma, è un’occasione per togliersi lo sfizio di provare il servizio e vedere se fa al caso vostro; tanto, nelle peggiore delle ipotesi, non costa nulla.

La promozione, perfetta per questi mesi estivi e per le vacanze, permette di accedere all’intero catalogo senza alcuna restrizione. Non soltanto attraverso lettori e-reader Amazon Kindle ma anche da qualunque altro dispositivo, inclusi smartphone Android e iPhone, tablet e perfino computer.

E il bello è che è tutto sincronizzato attraverso il Cloud: dunque potete terminare la lettura su PC e riprenderla su smartphone in un secondo momento, nell’esatto punto a cui l’avete lasciata.

Per sfruttare l’offerta e attivare i 3 mesi gratis di Kindle Unlimited è possibile seguire il link qui di seguito. L’offerta è riservata ai nuovi clienti. Se avete già un abbonamento attivo (anche se sta usufruendo del periodo di prova da 30 giorni) o se in passato avete attivato una promo simile, non potrete riscattare i 3 mesi gratuiti.

Al termine del periodo gratuito, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente a 9,99€ al mese, ma potete interrompere il rinnovo automatico in qualunque momento. Anche un minuto dopo aver aderito alla promozione: i 3 mesi gratuiti, comunque non ve li toglie nessuno.

Come attivare la promo

Per usufruire della promozione è sufficiente aprire la pagina di Kindle Unlimited, e registrarsi gratuitamente. Una volta effettuato il login, asta cliccare su “Iscriviti ora e usufruisci di un periodo d’uso gratuito”.

Come detto, l’offerta è aperta a tutti i nuovi iscritti al servizio Kindle Unlimited; sono dunque esclusi coloro i quali stanno già usufruendo dei 30 giorni di prova standard e coloro che erano già registrati in precedenza al servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.