Di Luca Colantuoni

Il Computex di Taipei è una delle fiere più importanti del settore ICT. Attualmente è la più grande del mondo per numero di espositori e visitatori, dopo la cancellazione del CEBIT di Hannover. Considerata la posizione geografica, la maggioranza delle aziende partecipanti proviene da paesi asiatici. I protagonisti principali sono quindi i produttori cinesi, coreani e taiwanesi (in particolare Acer, ASUS e MSI), ma anche Intel, AMD, NVIDIA e altri nomi noti presentano spesso le loro ultime novità tecnologiche.

L’edizione 2019, in programma dal 28 maggio al 1 giugno, si preannuncia molto interessante. Sono infatti attese importanti novità in vari settori, non solo quello dei computer. Alcuni annunci riguarderanno argomenti solitamente trattati al Mobile World Congress di Barcellona, come la connettività 5G, sempre più diffusa nei notebook con processori Intel, AMD e Qualcomm. Webnews seguirà l’importante manifestazione, pubblicando articoli, immagini e video dei prodotti più interessanti.

Computex 2019

Le origini (↑)

Il Computex è organizzato dal Taiwan External Trade Development Council (TAITRA), finanziato dal governo taiwanese, e dal settore privato, rappresentato dalla Taipei Computer Association (TCA). La prima esposizione, denominata Taipei Computer Show, è stata organizzata nel 1981 ed era indirizzata principalmente alle piccole e medie imprese (PMI) della nascente industria hi-tech di Taiwan. Il nome attuale è stato scelto a partire dalla quarta edizione nel 1984.

La sede della fiera è stata la Foreign Trade Council Display Hall nel Taipei Songshan Airport fino al 1986, quando è avvenuto il trasferimento alla Taipei World Trade Center (TWTC) Exhibition Hall. Il crescente numero di partecipanti e visitatori ha obbligato gli organizzatori ad aprire altre due Exhibition Hall nel TWTC e il Taipei International Convention Centre. Nel 2008 è stato aperto anche il Taipei Nangang Exhibition Center, che ha sostituto una delle Exhibition Hall del TWTC. In occasione dell’edizione 2019 è stata aggiunta la Hall 2 del Taipei Nangang Exhibition Center con oltre 1.000 stand a disposizione delle aziende.

La fiera (↑)

I temi principali del Computex sono intelligenza artificiale, connettività 5G, blockchain, IoT, giochi e realtà virtuale. Gli argomenti sono piuttosto numerosi e coprono ogni settore dell’industria hi-tech. I produttori più importanti annunciano centinaia di novità, dai processori ai notebook, passando per smartphone e concept futuristici.

Durante i cinque giorni della manifestazione è possibile partecipare a keynote, workshop, forum, dimostrazioni, meeting e altri eventi. Un ampio spazio viene riservato alle startup provenienti da tutto il mondo. All’edizione 2018 hanno partecipato 388 startup di 21 paesi, un terzo delle quali operano nel settore dell’intelligenza artificiale. Quest’anno, visto il numero crescente, l’esposizione InnoVEX dedicata alle startup viene ospitata nella Taipei World Trade Center Exhibition Hall 1, insieme agli eSports.

Informazioni utili (↑)

Il Computex è un “B2B professional ICT trade show”. Ciò significa che la fiera è rivolta soprattutto ai professionisti del settore. Gli organizzatori consigliano di effettuare la registrazione online sul sito ufficiale per evitare lunghi tempi di attesa sul posto. Per ottenere il badge di accesso occorrono la conferma della registrazione ricevuta via email e due biglietti da visita.

L’ingresso è aperto anche al pubblico. Il prezzo del biglietto è 200 dollari taiwanesi (circa 6 euro al cambio attuale) e può essere acquistato presso le sale espositive. Sul sito della fiera sono disponibili mappe, informazioni su hotel e trasporto locale, tutta la programmazione oraria, l’elenco dei prodotti e degli espositori, oltre a comunicati stampa, foto e video.

Il successo del Computex è dovuto anche alla collaborazione dei partner. L’elenco è piuttosto lungo e include soprattutto la stampa specializzata che segue giornalmente la manifestazione e pubblica articoli sulle novità annunciate. Ci sono poi le compagnie aeree, le agenzie di viaggio e l’ente del turismo di Taiwan. Tra gli “partner alleati” vengono indicate tre importanti esposizioni internazionali, ovvero CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas, IFA (Internationale Funkausstellung) di Berlino e CEBIT (Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation) di Hannover.

Le novità (↑)

