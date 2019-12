Volantino MediaWorld natalizio: “Bye Bye rate”

Filippo Vendrame,

Dopo la scorpacciata di offerte per il Black Friday ed il Cyber Monday, MediaWorld lancia immediatamente un nuovo volantino delle offerte dedicato a tutti coloro che intendono anticipare i regali di Natale. Il titolo del nuovo volantino valido sino al prossimo 12 di dicembre è “Bye Bye Rate“. Sostanzialmente, tutti coloro che faranno un acquisto da almeno 199 euro potranno pagarlo a rate a tasso zero e con la possibilità di iniziare a pagare in primavera. Nonostante il periodo delle grandi promozioni sia passato, il nuovo volantino include, comunque, ancora diversi sconti interessanti.

Tra gli smartphone, per esempio, spicca lo Xiaomi Note 8T a 189 euro. In alternativa, si menzionano l’iPhone 11 Pro Max 64 GB a 1249 euro, il Huawei Mate 20 Lite a 189 euro, il Huawei P30 Lite a 279 euro e il Samsung Galaxy S10 a 730 euro. In particolare, aggiungendo 1 euro al costo del Galaxy S10, si avrà in omaggio il Samsung Galaxy A10. Per chi ha la necessità di cambiare PC si menziona l’ottimo notebook Acer Aspire 3 a 599 euro con Intel Core i5 di decima generazione.

Gli appassionati del gaming potranno puntare il loro sguardo sulla Nintendo Switch Super Mario Kart 8 a 329 99 euro. In alternativa, la console PS4 Fortnite è in vendita a 249 euro con un secondo gioco a scelta.

Se poi l’obiettivo è quello di regalarsi un nuovo televisore per godere della vera alta definizione durante il periodo delle festività natalizie, MediaWorld propone diversi modelli di nuova generazione come il modello LG Smart TV 55UM7450 al prezzo di 499 euro.

Tra i gadget che sicuramente saranno presenti sotto l’albero ci saranno i droni. Al riguardo, nel volantino spicca il nuovo DJI Mavic Mini a 399 euro. Presenti anche monopattini elettrici. Un volantino, dunque, ricco di opportunità e di spunti da sfogliare con attenzione.