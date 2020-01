OnePlus 8 Pro, schermo AMOLED da 120 Hz?

Luca Colantuoni,

Dopo aver mostrato il OnePlus One Concept al CES 2020 di Las Vegas, il produttore cinese ha invitato la stampa specializzata ad un evento che avrà luogo a Shenzhen il prossimo 13 gennaio. OnePlus dovrebbe annunciare il nuovo schermo della serie OnePlus 8.

Il titolo dell’evento è “OnePlus 2020 Screen Technology Communication Meeting“. È quindi evidente l’argomento che verrà trattato in quell’occasione. L’invito mostra anche la sagoma di uno schermo, ma non ci sono altri indizi. È molto probabile che il produttore cinese sveli la tecnologia utilizzata per realizzare lo schermo AMOLED con refresh rate di 120 Hz del nuovo OnePlus 8 Pro. Non è chiaro se la stessa frequenza verrà utilizzata per il OnePlus 8. Gli attuali OnePlus 7T/7T Pro hanno uno schermo Fluild AMOLED da 90 Hz.

Anche se nell’immagine non si vede, il OnePlus 8 Pro avrà quasi certamente un piccolo foro nell’angolo superiore sinistro dello schermo, in corrispondenza della fotocamera frontale. Lo stesso design potrebbe essere adottato per il OnePlus 8, mentre il OnePlus 8 Lite dovrebbe avere un foro al centro.

Il produttore coreano potrebbe però sorprendere tutti con l’annuncio di altre tecnologie, come la fotocamera frontale “under-display” e il “sound-on-display”, ovvero la trasmissione del suono attraverso il vetro tramite vibrazioni. Per quanto riguarda la dotazione hardware non ci sono novità rispetto a quanto trapelato a fine dicembre.

Molto probabile invece la presenza della nuova tecnologia Optimized Charging annunciata all’inizio della settimana. Per ridurre il cosiddetto “battery drain rate”, ovvero l’usura della batteria nel tempo, la funzionalità permetterà di raggiungere un livello dell’80% e quindi di sospendere temporaneamente la carica che riprenderà 100 minuti prima della sveglia o altri eventi.