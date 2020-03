Samsung Galaxy Tab S7 o Galaxy Tab S20?

Luca Colantuoni,

Samsung dovrebbe annunciare due nuovi tablet, ovvero Galaxy Tab S6 Lite e Galaxy Tab A 8.4 (2020). Iniziano anche a circolare le prime indiscrezioni sul successore del Galaxy Tab S6. Il produttore coreano potrebbe decidere di cambiare completamente la numerazione, come avvenuto con la serie Galaxy S20.

Nelle ultime ore sono apparsi online due nuovi model number (SM-T970 e SM-T975) corrispondenti alle varianti WiFi e LTE. La sequenza numerica è inusuale, in quanto i due Galaxy Tab S4 sono identificati con SM-T830 e SM-T-835, mentre i tre Galaxy Tab S6 (c’è anche la variante 5G) sono identificati con SM-T860, SM-T865 e SM-T866. Gli ipotetici Galaxy Tab S7 dovrebbero quindi avere model number SM-T870 e SM-T875, ma l’uso della numerazione SM-T9xx indicherebbe un cambiamento più significativo. Ecco perché i futuri tablet di fascia alta potrebbero essere denominati Galaxy Tab S20.

Essendo ancora nelle prime fasi di sviluppo non ci sono informazioni sulle specifiche. Si tratterà tuttavia di top di gamma, per cui è prevedibile la presenza del processore octa core Snapdragon 865, affiancato da almeno 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Lo schermo dovrebbe avere una diagonale simile a quella del Galaxy Tab S6 (10,5 pollici), ma è possibile un design Infinity-O con un foro in corrispondenza della fotocamera frontale. Sicuramente improbabile la presenza di una fotocamera posteriore da 64 o 108 megapixel. Samsung potrebbe però aggiungere un terzo sensore, come nei recenti Apple iPad Pro.

Il lancio del Galaxy Tab S7 (o Tab S20) è previsto per il mese di luglio. Nel frattempo Samsung porterà sul mercato il Galaxy Tab S6 Lite e il Galaxy Tab A 8.4 (2020). Quest’ultimo dovrebbe integrare il processore Exynos 7904, 3 GB di RAM, 32 GB di storage, fotocamere da 8 e 5 megapixel, batteria da 5.000 mAh e altoparlanti stereo. I due altoparlanti lungo il bordo inferiore escluderebbero la presenza della stilo S Pen, disponibile invece con il Galaxy Tab A 8.0 (2019).