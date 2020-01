Samsung annuncia il Galaxy Tab S6 5G

Luca Colantuoni,

Come previsto qualche giorno fa, Samsung ha annunciato il Galaxy Tab S6 5G, ovvero il primo tablet al mondo compatibile con le reti di nuova generazione. L’unica differenza rispetto alla versione LTE è appunto il modem Snapdragon X50 5G.

Il Galaxy Tab S6 5G conserva dunque il design e le specifiche del modello venduto anche in Italia. Il tablet possiede un telaio in alluminio e uno schermo Super AMOLED da 10,5 pollici con risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel). Lo spessore delle cornici è molto ridotto, quindi Samsung ha sostituito il lettore di impronte digitali di tipo capacitivo con un lettore ottico (sotto il display). La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 855, 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 1 TB.

La fotocamera frontale ha un sensore da 8 megapixel, mentre per le due fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 13 e 5 megapixel, abbinati ad obiettivi standard e ultra grandangolare. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e Galileo. Sono presenti anche la porta USB Type-C, quattro altoparlanti AKG con supporto Dolby Atmos e la batteria da 7.040 mAh con ricarica rapida.

Lungo uno dei lati c’è il connettore magnetico per il collegamento della Keyboard Cover (venduta separatamente) con touchpad e cavalletto. In dotazione c’è ovviamente la stilo S Pen con chip Bluetooth e batteria integrata che può essere fissata magneticamente alla parte posteriore del tablet. Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia One UI 2.0.

Il Galaxy Tab S6 5G (colore grigio) sarà disponibile in Corea dal 30 gennaio. Il prezzo è 999.900 won, pari a circa 770 euro (tasse escluse). Non è noto se e quando verrà distribuito anche in Europa.