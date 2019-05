LIFX+: le lampade smart per la visione notturna

Flavio Piccioni,

Negli ultimi mesi abbiamo parlato spesso di videocamere di sicurezza in grado di monitorare la nostra casa anche quando siamo fuori o in vacanza, e fra i fattori comuni a tutte le telecamere moderne abbiamo evidenziato la presenza della visione notturna grazie a dei LED a infrarosso che riescono ad illuminare l’area inquadrata. A volte però questi LED non riescono ad arrivare oltre un paio di metri dall’obiettivo, vanificando la possibilità di tenere sotto controllo la casa intera o, ancora peggio, un giardino o un’area esterna.

E proprio a questo ha pensato LIFX, azienda australiana produttrice di lampade smart che consideriamo fra le migliori sul mercato. Accanto ad una gamma di prodotti standard che comprende luci bianche e a colori, con diversi attacchi o più rivolte all’arredo della casa, LIFX ha pensato ad una linea di lampade per la sicurezza che migliorano la visione notturna delle telecamere presenti in casa.

Le lampade LIFX A19+ e LIFX BR30+, entrambe con attacco E27, potenza di 11W e luminosità di 1100 lumen, si differenziano per l’impermeabilità della seconda che è quindi adatta ad essere montata all’esterno, ma per il resto funzionano esattamente allo stesso modo. Dopo aver installato l’app LIFX sullo smartphone ed aggiunto la nuova lampada alla casa sarà possibile regolare l’intensità, la temperatura del bianco o il colore RGB, come una qualsiasi lampadina smart, ma in aggiunta troveremo una voce che ci permette di attivare – al massimo o al 50% – i LED a infrarosso inclusi nella lampada. In questo modo anche quando l’ambiente è buio la lampada emette una luce infrarossa nella banda 900-1000nm che riesce ad illuminare l’ambiente circostante per le videocamere di sicurezza, pur rimanendo completamente invisibile all’occhio umano.

Come tutte le lampade LIFX, anche le LIFX+ sono compatibili con Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Homekit e IFTTT, e possono quindi essere comandate dall’assistente vocale preferito. Per quanto riguarda le videocamere, l’unica cosa di cui assicurarsi è la frequenza di visione notturna che deve essere compresa nella banda 900-1000nm; sono comunque compatibili tutte le telecamere con frequenza di 950nm, fra cui le Arlo, Eufy, D-Link, EZVIZ, Hive e molte altre.

Le abbiamo provate nelle settimane scorse contestualmente ai test di alcune videocamere e possiamo dire che effettivamente la visione notturna aumenta notevolmente di qualità: la stanza appare illuminata a giorno, sebbene sempre con immagini in bianco e nero, e il campo d’azione della telecamera riesce ad eguagliare quello che si ha abitualmente con l’illuminazione diurna.

Le lampade LIFX+ sono disponibili sul sito del produttore o su Amazon al prezzo consigliato di €79,99, salvo promozioni o confezioni multiple.