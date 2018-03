La Philips, denominazione completa Koninklijke Philips Electronics, è un’azienda olandese operante nel settore elettronico. Si classifica come una delle più grandi società al mondo nell’ambito della produzione di dispositivi audio e video, di microprocessori, illuminazione, dispositivi medici e piccoli elettrodomestici.

La Philips ha origini antiche: la sua fondazione, a opera di Gerard e Frederik Philips, risale al 1891. Inizia la sua attività in uno stabilimento di Eindhoven, concentrandosi inizialmente sulla produzione di lampadine elettriche e specializzandosi, in un secondo momento, nella produzione di apparecchi finalizzati alla diagnostica medica.

L’azienda crebbe rapidamente e nel 1910, con 2.000 dipendenti all’attivo, si configurava già come la più grande azienda olandese dell’epoca. Innovativa e all’avanguardia, nel 1918 realizza il primo tubo a raggi X.

Con l’avvento della radiodiffusione, negli anni Venti, inizia a investire nella produzione di apparecchi audio, settore che tuttora rappresenta una delle colonne portanti dell’azienda. Il successo dei dispositivi radiofonici immessi sul mercato è eccezionale: dal 1927 al ’32 vende più di un milione di pezzi e si classifica come il primo produttore su scala mondiale.

All’epoca la Philips era già una società con filiali in ogni parte d’Europa e 45.000 lavoratori alle sue dipendenze, ma l’introduzione nel 1939 dei rasoi elettrici Philipshave diede un’ulteriore e decisiva spinta propulsiva all’azienda.

Sempre tecnologicamente in prima linea, dal dopoguerra in poi la Philips apre le porte a una gamma crescente di prodotti: dai televisori, in fase di studio sin dal 1925, alle musicassette, fino alla produzione del primo circuito integrato.

Nel 1982 lancia, assieme alla Sony, il primo lettore CD della storia. Il binomio si ripeterà più di vent’anni dopo quando, di nuovo insieme alla Sony, presenterà sul mercato il primo Blu-Ray nel 2006.

Nel 2009 l’azienda immette in commercio il primo televisore Full HD in formato 21:9, denominato Philips Cinema 21:9 TV, confermandosi come azienda leader nel campo della tecnologia d’avanguardia.