Marco Grigis,

Apple continua imperterrita la sua epica battaglia al porno su App Store, mietendo una nuova e illustre vittima: GayRomeo. Uno dei portali LGBT più seguiti di sempre si unisce quindi al gruppo dei censurati dello store di Cupertino, dopo le singolari – e a tratti immotivate – pene subite dalle applicazioni 500px e Vine. Ma questa volta c’è molto di più rispetto al tipico modus operandi del team di App Store: la lotta non si è limitata ai contenuti hard, ma addirittura Apple ora richiede la rimozione di immagini softcore dal vaghissimo sentore pruriginoso.

Da sempre Cupertino si oppone alla presenza di contenuti per adulti sul suo App Store, con la lecita motivazione di voler proteggere i minori da materiali non consoni per la loro età. Spesso, però, la società sembra eccedere in protezione penalizzando sviluppatori che nessun controllo hanno sui contenuti generati dall’utenza, soprattutto in caso di applicazioni social. In che modo potrebbero essere a conoscenza i developer, infatti, delle immagini hard che l’utente X ha deciso di inviare all’amico Y sfruttando la messaggistica di un’applicazione? Così è successo per 500px e si è ripetuto con Vine. E ora è il turno di GayRomeo.

GayRomeo è un frequentassimo portale omosessuale operante sul Web da circa un decennio, una sorta di grande piazza per l’online dating LGBT. E, come in qualsiasi sito d’incontri etero o omosessuale che si rispetti, non mancano di certo immagini maliziose o veri e propri contenuti hard caricati dagli iscritti. Il team di GayRomeo aveva già provveduto a eliminare qualsiasi materiale XXX dall’applicazione per iOS – contenuti a luci rosse comunque disponibili sul sito ufficiale solo per i membri paganti – rendendo l’ambiente virtuale a prova di minore pur non essendo i minori stessi ammessi al portale. Oggi però agli sviluppatori viene richiesto di eliminare anche gli scatti softcore, pena la cancellazione da App Store. Non si sta parlando di nulla di sessualmente esplicito, bensì di fotografie di ragazzi a torso nudo, di uomini prestanti in slip dallo sguardo malizioso e comunque sempre con i genitali coperti. Naturale chiedersi, di conseguenza, se il prossimo step sia la censura coatta delle applicazioni dedicate a spiagge e piscine: d’altronde i bagnanti in costume sono pur sempre uomini in mutande.

La notizia giunge dagli stessi responsabili di GayRomeo, i quali hanno affidato la loro delusione a un comunicato per gli iscritti e gli organi di stampa. Con un monito soprattutto per Apple: Android è molto meglio. Di seguito, un estratto del testo: