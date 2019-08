Amazon sconta il Fire TV Stick Basic Edition

Filippo Vendrame,

Amazon ha deciso di mettere nuovamente in sconto il suo Fire TV Stick Basic Edition. Grazie a questa nuova promozione, chiunque potrà acquistare questo prodotto al prezzo normalmente proposto nelle offerte agli iscritti al programma Amazon Prime, cioè 29,99 euro. Trattasi di un’opportunità davvero molto ghiotta vista la qualità del dispositivo.

Il Fire TV Stick Basic Edition di Amazon è ben conosciuto e trattasi di una particolare chiavetta multimediale che permette di rendere smart un qualsiasi televisore. Funge come una sorta di media center permettendo di disporre di centinaia di app. In particolare, sarà possibile accedere facilmente a contenuti come Amazon Prime Video, Netflix e a più di 4.000 app e giochi, nonché a milioni di siti web come YouTube e Reddit grazie ai browser Silk e Firefox.

Fire TV Stick Basic Edition è dotato di un apposito telecomando che permette di guardare e riprodurre comodamente tutti i contenuti preferiti. Tutto quello che gli utenti dovranno fare è inserire nella porta HDMI il Fire TV Stick Basic Edition, collegarlo ad una presa elettrica e configurarlo per accedere al WiFi di casa.

A quel punto sarà possibile accedere a tutti i contenuti dedicati all’intrattenimento. Gli iscritti ad Amazon Prime hanno accesso illimitato ai contenuti Prime Video, incluse le serie Amazon Original come The Man in the High Castle, American Gods e The Grand Tour.

Maggiori informazioni su questo prodotto direttamente all’interno della pagina dedicata di Amazon.it.